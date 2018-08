Nueva ley contra el acoso a las mujeres en Francia después de un vídeo viral de un hombre atacando a una mujer

La víctima ha creado una página web para que otras mujeres cuenten sus historias

Los políticos en Francia han votado para aprobar una nueva ley que impone multas por acoso sexual en lugares públicos.

Los hombres que acosen o ataquen sexualmente a las mujeres en las calles y en el transporte público ahora pueden recibir multas de hasta 750 euros (alrededor de $870 dólares).

La ley, que ha estado en proceso durante meses, se aprobó días después de que un video de una mujer joven atacada por un hombre que la acosaba sexualmente fuera de un café se volviera masivamente viral. El video indignó a toda Francia.

Marie Laguerre regresaba a casa del trabajo, en el noreste de París, el mes pasado cuando dice que un hombre comenzó a hacerle comentarios y sonidos obscenos.

Cuando ella le dijo que se callara, según reporta Buzzfeed News, le arrojó un cenicero. Luego se le acercó y la agredió físicamente.

Todo el incidente fue capturado por las cámaras de seguridad del café y compartido con Laguerre, quien publicó el video en las redes sociales esta semana. Se ha abierto una investigación sobre el hombre en las imágenes, pero no ha sido identificado.

“Anoche, cuando volvía a casa en París, pasé junto a un hombre que me acosaba sexualmente / verbalmente”, escribió Laguerre en un post.

“Él no fue el primero y no puedo aceptar más que me humillen así, por eso le respondí ‘cállate’. Luego me arrojó un cenicero, antes de apresurarse a golpearme, en el medio de la calle, frente a docenas de personas.

“Este es un comportamiento inaceptable. Sucede todos los días, en todas partes y no conozco a ninguna mujer que no tenga una historia similar.

“Estoy cansada de sentirme insegura caminando en la calle. Las cosas deben cambiar y deben cambiar ahora”.

El video ha sido visto millones de veces y causó un gran revuelo en Francia, con muchos políticos que expresaron su solidaridad con Laguerre.