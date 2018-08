Raúl González: Con valentía habla de su sacrificio para hacer ‘Visa Para Un Sueño’

Invirtió todos sus ahorros en el musical para entretener y para llevar su misión de empoderar a los latinos

Llegó el momento tan esperado para Raúl González y un equipo de 52 profesional. Este próximo 10 de agosto se subirán al escenario del Miracle Theatre, en Miami, con una nueva temporada del musical estilo Broadway: ‘Visa Para Un Sueño’, hecho por y para los inmigrantes.

El musical cuenta la historia de Raúl, la de aquel famosísimo presentador infantil en su natal Venezuela que llegó a Miami buscando su sueño americano y, antes de lograrlo, le tocó vivir lo que a muchos: repartió pizza, paseó perros, durmió en su carro por 28 días, se quedó sin dinero, sin papeles, y tocó muchas, muchas, muchísimas puertas.

Hace 12 años, cuando nadie creía que los latinos merecíamos un musical de este estilo, Raúl hipotecó su casa para seguir su sueño, y lo logró. Más de 30 mil personas lo vieran sobre el escenario.

Hoy, en plena crisis migratoria, donde las familias son separadas, donde aún es más difícil lograr ese sueño americano, Raúl redobla la apuesta… No hipotecó su casa, pero invirtió todos sus ahorros para regresa con la misión de entretener, de hacer reír, pero también de llenar de esperanzas a todos aquellos que vean este musical.

30 personas en escena entre bailarines y actores, 10 músicos que tocarán en vivo y 12 excelentes profesionales detrás de escena harán de este sueño una realidad. En exclusiva, hablamos con el actor y empresario de uno de los mayores desafíos de su vida profesional y personal, abrió su corazón para invitarte a soñar con él.

Pregunta: ¿Por qué 12 años después decides hacer una nueva temporada de ‘Visa Para Un Sueño’?

Raúl González: Porque sin duda alguna el tema está más vigente que nunca… Considero que es el momento perfecto para replantear el tema que pusimos en escena hace 12 años, cuando tuvimos la visión y la misión de montar un espectáculo que lleva el mensaje de cómo los latinos alcanzan el sueño americano.

P: El musical narra tu historia, pero a su vez es la de todos los latinos que llegan a Estados Unidos, ¿buscas inspirar a aquellos que ya piensan que no tienen oportunidad?

R.G.: La obra habla de los sueños, ¿cuántas personas tienen papeles y todavía no cumplen sus sueños?… La obra le llega a cualquier inmigrante porque habla de que los sueños se pueden hacer realidad. Yo me gané una lotería de visa, pero no me gané la otra, para mí la gran diferencia no es la de tener papeles o no, al final es invitar a la gente a que se conecten con sus sueños… Los que no tienen papeles a seguir intentando, a replantearse lo que vinieron a hacer a este país, y los que ya lo tienen y se quedaron en una zona de confort decir: “se me ha pasado el tiempo, siento que no he logrado lo que he venido a hacer”.

P: ¿Cómo se monta un musical al estilo Broadway para los latinos hecho por latinos?

R.G.: Con amor, con pasión y con cojon… Desde noviembre del 2017, todos los días de mi vida me levanto diciendo: “¿Y ahora?”… Somos en total 52 personas, en escena estamos 30, es un espectáculo muy arriesgado. Hoy leí un post que me encantó que decía: ‘Deja de pensar en la miseria de la comodidad, y sal a pelear por tus sueños”… Este es otro de mis sueños, y aunque cuesta económica, emocional, mental y físicamente sea agotador, yo tengo la convicción y la seguridad que al final va a cumplir con lo que tiene que cumplirse. Pero en primer lugar no se puede hacer solo, se hace con un equipo que se montó en este barco desde la primera vez hace 12 años como José Alberto Almenara que escribió conmigo las canciones, invitamos a Beatriz Urguelles que fue la primera productora general, a Manuel Mendoza para que escribiera junto con Alejandro Aragón… Hoy, 12 años más tarde, pasa lo mismo, hay un gran equipo de profesionales que ha creído en el proyecto, que ha creído en mi palabra de que voy a cumplir con todo lo que les puedo dar… Gracias a ellos, y gracias a este esfuerzo esto se va a poder ver.

P: Hace 12 años hipotecaste tu casa para hacer ‘Visa Para Un Sueño’ porque nadie creía en ti y se conviertió en un fenómeno visto por 30 mil personas… ¿cómo haces esta apuesta 12 años después?

R.G.: La diferencia es que en aquel momento mis ahorros no me daban para hacerlo e hipotequé mi casa, hoy en día lo estoy haciendo con mis ahorros, y con el apoyo de algunos patrocinantes que no chistaron en asociar su marca para decir presente. Con las ganas, con mucha más madurez profesional, no se si emocional porque es un reto muy grande… Nadie se imagina lo que hay detrás de un espectáculo como este. Desde cómo está escrito, el diseño de la escenografía, la música, el vestuario, la coreografía, todas las piezas de vestuario que hay que confeccionar, el audio que es tan importante, los 40 micrófonos que se necesitan, las casi 200 piezas de vestuario, la proyección, la técnica del mapping que la estamos trayendo al teatro en español. Las nóminas, el elenco, los ensayos. Cuadrar el horario de 40 personas, encontrar un lugar indicado, es un gran reto.

P: ¿Cómo son esos ensayos?

R.G: Deliciosos porque se ha formado una familiaridad, todo el mundo quiere llegar a ensayar, hay algunos que de repente son muy serios porque hay que disciplinar. Si nosotros tuviéramos el presupuesto que tiene Broadway, pero no lo tenemos, entonces esto se hace con muchisísimo menos dinero. Mientras en Broadway la producción la hace con 20 personas, aquí somos tres… Es tanta la pasión que sale, se hace.

P: ¿Qué le dice este Raúl al Raúl de la obra, y al que se atrevió hace 12 años a hacer un musical para los latinos?

R.G.: Que por más fuerte que parezca una situación hay que creer en el instinto, que esto es una industria en la que hay que reinventarse constantemente, que cuando crees que haz llegado, y eso que yo nunca he creído eso, yo no he llegado, he logrado cosas, y mi capacidad de recuperación ha sido muy rápida… Me refiero a que me fui de Univision, llegué a Telemundo, me fui de Telemundo a Univision, el teatro, radio, no me duermo en los laureles… No es fácil, no ha sido fácil, pero creo que no nos equivocamos hace 12 años, espero que no nos equivoquemos este año. Yo mismo me aplico el mensaje y la filosofía de la obra, hay que matar el ego y seguir. Que el futuro es incierto pero mientras hay sueños hay un mañana. Hoy estés arriba, estés abajo hay que seguir y es algo que me tengo que repetir todos los días.

P: ¿Por qué?

R.G.: Porque esta carrera es así, porque la vida es así, porque un día estás y otro no estás, lo decidimos o nos quedamos sentados o nos paramos a buscar. Aunque te sientas frustrados hay que seguir, quien no se frustra no crece.

P: ¿Cómo haces para seguir cuando te invade la frustración?

R.G.: Me apoyo en amigos, en mi familia, en mi fe, en sentarme y decir: “¿Qué vas a hacer ahora?”… Y me voy por aquí, por allá. Se cierra una puerta y se abre otra. Yo pudiera estar ahora mismo sentado en mi casa, sin tener que gastar mis ahorros y viviendo de lo vivido, pero mi pasión está mucho más arriba que eso, la pasión me llama.

P: ¿Qué significa para ti ‘Visa Para Un Sueño’ hoy?

R.G.: Una de las cosas que más me gusta: hacer teatro, llevar un mensaje, los ‘siones de la vida’, porque este espectáculo es mi pasión, mi profesión y tengo una misión muy grande de empoderar a los latinos. Significa conectarme con lo que más me gusta y así lo tengo que disfrutar a pesar de que haya momentos estresantes. Es despertarme todos los días, o de madrugada, pensando en lo que hay que resolver, hacer, visitar clientes, tocar puertas, preparar la agenda de promoción, ir al gimnasio, es mantenerme vivo.

P: ¿Qué aprendiste en este proceso?

R.G.: Este mundo tan acelerado, creo que la gente hoy en día vive falto de compromiso y de palabra… Yo vengo de una generación donde mi papá me decía: “Mi palabra vale más que un documento”… Gente que no te devuelve llamadas, gente que te dice que sí y después no aparece. Eso tengo que transformarlo para seguir porque son lecciones para mí. No es que antes no devolvía llamadas o no respondo correos, solo que ahora lo hago más rápido o intento responder a quien está esperando una respuesta mía, porque es realmente angustiante: el tiempo de uno vale, la pasión de uno vale, la vida de uno vale y no podemos depender… Me gusta la gente clara que te dicen las cosas como son.

P: Además del mensaje que tienen la obra, ¿qué es lo que va a disfrutar el público y por lo que tú estás convencido de que no pueden perderse ‘Visa Para Un Sueño’?

R.G.: 12 años más tarde regresaron las preguntas sobre ‘Visa Para Un Sueño’, “¿por qué vuelves a hacer este musical?, ¿otra vez? ¿no te parece egoísta?”… Y lo primero que quiero decir que no es un canto al ego, al contrario, es un testimonio vivido y sentido sobre lo más profundo, sobre lo que significa ser inmigrante, es un tributo teatral a los millones de mujeres y hombres valientes que lo dejan todo para empezar de cero… Esta historia no es solo mía, es también la de todos los que se sienten identificados con ella. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los que han apoyado, sí en letras mayúsculas, esta nueva aventura porque el apoyo es un elemento clave, no solo en este proyecto sino en la vida diaria. En todas y cada una de las temporadas he decidido dedicar este espectáculo a quienes han tenido y tendrán un valor muy grande en mi vida personal y profesional… La lista siempre es larga: en esta ocasión se lo dedico a mi familia, mis amigos, mi ejército de ángeles, saben quiénes son, a Guillermo González, Gilberto Correa, Orlando Urdaneta, Mario kreutzberger, Mary García Márquez, Luz María Doria, y a todos con quienes he compartido en estos 41 años de carrera, pero en especial a Merci Mayorca, que en paz descanse… “Mi Titi, te extraño”… Esta Visa es la para ti.

Esta nueva temporada es el esfuerzo de más de 40 personas que asumimos un compromiso, que dimos nuestra palabra para sacar adelante el mejor espectáculo en todos los aspectos, sin excusas porque así somos y así debemos ser los latinos: trabajadores, comprometidos…Hoy más que nunca, y luego de 12 años, tenemos que estar unidos y con una fuerza inquebrantable para seguir soñando, por eso la gente tiene que venir a verlo, porque se van a reflejar, por que es la historia de todos, porque se van a reír, se van a identificar, porque está hecho con amor, porque es una historia real, porque tiene un sentido, es un espectáculo con contenido… Son días sin dormir, noches angustiantes, un espectáculo hecho por latinos para latinos, y van a ver un gran show…Todos mis huevos de oro están ahí.

