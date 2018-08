Autoridades recuerdan que el IDNYC no es un documento federal

La Ciudad aclara que la identificación no provocó las recientes detenciones de inmigrantes y defiende sus beneficios, pero recuerdan que no es aceptado en dependencias no municipales y no sobra tener precauciones

El mexicano R. Hernández sacó el IDNYC hace poco. Foto: El Diario / Mariela Lombard