Chris Pratt consolida su romance con hija del ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger

El actor está muy entregado a su relación con la escritora y periodista Katherine Schwarzenegger

El actor Chris Pratt (39), quien protagonizó junto a su ya ex mujer Anna Faris una de las rupturas más inesperadas y mediáticas del año pasado, habría dejado patente a lo largo de estas últimas semanas que su actual relación con la periodista y escritora Katherine Schwarzenegger (28), hija del actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, no habría hecho otra cosa que fortalecerse con el paso del tiempo, especialmente después de que ambos dejaran verse ayer miércoles jugando en el parque con el hijo del intérprete, el pequeño Jack (5).

“No han llegado a pasar un día entero separados desde que se confirmara la relación y Katherine ha tenido la oportunidad de ver a Jack en múltiples ocasiones. Parece que lo suyo se está afianzando a pasos agigantados, no podrían estar más unidos a día de hoy“, ha asegurado a la revista People una fuente cercana al astro de Hollywood.

En el transcurso de esta semana, Chris, Katherine y Jack han hecho varias apariciones en las calles de Malibú (California) con las que han puesto de manifiesto la buena sintonía que reina entre todos ellos. Mientras que el lunes los tres acudieron a la iglesia y, posteriormente, a disfrutar de un refrescante helado, solo un día después la pareja y el retoño del intérprete volvían a dejarse ver, esta vez, degustando un buen almuerzo en el exclusivo restaurante Little Beach House.

“Todavía se están conociendo y les queda mucho por descubrir el uno del otro, así que se lo están tomando con calma. Pero la verdad es que ya han tenido varias citas, todas ellas muy discretas, y no cabe duda de que ambos están muy ilusionados ante la perspectiva de haber conocido a su media naranja”, explicaba otro informante a principios de este verano, poco después de que empezaran a surgir los primeros rumores sobre su noviazgo.