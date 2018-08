¿Cómo pueden personas en TPS obtener la residencia permanente?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un lector que está inscrito en la última extensión del TPS

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Soy Hondureño y estoy inscrito en el TPS. Tengo temor que me deporten cuando mi TPS se venza en el 2020. ¿Cómo puedo hacer para obtener la residencia en los Estados Unidos? Enrique P.

Enrique, que bueno que hayas completado el trámite para entrar en la última reinscripción del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras. Eso te permitirá seguir viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos hasta el 5 de enero del 2020.

Todo hondureño que tiene TPS que aún no se ha reinscrito al programa debe hacerlo a más tardar del lunes 6 de agosto del 2018. Hagan clic aquí para enterarse cómo reinscribirse en el TPS por última vez.

El gobierno federal canceló el TPS para varios países, incluyendo Honduras, El Salvador y Nicaragua, lo cual afectará a más de 250.000 personas, que deberán buscar otras vías para permanecer legalmente en el país.

Opciones legales para obtener la residencia permanente

Enrique, no me das suficiente información para responder tu pregunta. Pero a continuación, explicaré algunas posibles opciones legales para que puedas obtener la residencia permanente.

Peticiones familiares – Podrías obtener la residencia permanente por medio de un familiar que sea ciudadano o residente permanente de Estados Unidos.

Un ciudadano estadounidense puede pedir a sus padres, cónyuge, hijos y hermanos. Los padres, hijos y hermanos de un ciudadano pueden estar solteros o casados.

Un residente permanente puede pedir a su cónyuge e hijos solteros de cualquier edad.

Peticiones laborales – Esta es una vía legal con una serie de condiciones y requisitos no solo para tí, sino también el empleador. Existen cinco categorías de preferencia para obtener la residencia permanente por medio de trabajo.

Una de estas categorías es la tercera preferencia para trabajadores especializados, profesionales y trabajadores no calificados. Dependiendo de tu experiencia laboral y educacional, podrías solicitar una de estas visas de inmigrante.

Programas humanitarios – Existen varios programas humanitarios que podrían ayudarte, incluyendo el estatus de no inmigrante U (comúnmente conocido como la visa U) para víctimas de ciertos crímenes; la visa T para víctimas de tráfico humano; la Ley sobre Violencia Contra la Mujer que protege a mujeres y hombres que han sido maltratados por cónyuges, padres o hijos que son ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos; y asilo y exención de expulsión.

Cancelamiento de remoción y ajuste de estatus para personas sin residencia permanente

Si el gobierno federal te pone en proceso de remoción al terminar tu TPS, podrías solicitar cancelamiento de remoción en la corte de inmigración.

Esta clase de casos son muy difíciles de ganar porque hay que demostrar que:

has estado físicamente presente en los Estados Unidos continuamente durante un mínimo de 10 años inmediatamente antes que te pusieran en proceso de remoción y hasta el momento de presentar la solicitud

has sido una persona de buen carácter moral durante los 10 años anteriores a una orden administrativa final

no has sido condenado por de ciertos crímenes

la remoción resultaria en “sufrimiento excepcional y extremadamente inusual” para tu cónyuge, padre o hijo soltero menor de 21 años, que son ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos

ameritas la discreción del juez de inmigración para que te otorgue el beneficio

Tiempos de procesamiento

Algunas de estas opciones legales son rápidas y otras toman muchos años para lograrse. Y debes tener en cuenta que la ley podría cambiar en el futuro y quitar o agregar beneficios migratorios.

Por eso, es de suma importancia que comiences tu trámite para la residencia lo más pronto posible si eres elegible.

Importancia de una buena representación legal

Enrique, cada caso es único. Una opción que es válida para un amigo o familiar tuyo puede no serlo para tí. Por eso, es muy importante que busques asesoría de un abogado de inmigración que tenga licencia y experiencia para ayudarte con tus trámites migratorios.

A tí, al igual que a todos mis lectores, siempre les advierto que deben tener cuidado de no caer víctimas de fraude o mala asesoría legal. Para evitarlo, por favor no vayan a notarios, consultores de inmigración, llena papeles o multi-servicios porque estas personas no están autorizadas para darles consejos legales.

