Se declara culpable de hacerle sexo oral a su estudiante, pero podrá seguir dando clases

Dori Myers tiene 29 años, y, la víctima, 14

NUEVA YORK- Una exmaestra de El Bronx que se declaró culpable de realizarse sexo oral a un menor de 14 años no cumplirá prisión, ya que fue sentenciada a 10 años de probatoria.

A Dori Myers, de 29 años, quien cometió el delito en “múltiples ocasiones y en múltiples espacios” , tampoco se le retirará su licencia para ejercer como educadora.

Myers, quien era maestra de Estudios Sociales en The New School for Leadership and the Arts en Kingsbridge, se declaró culpable de un acto sexual criminal y deberá registrarse como ofensora sexual.

La joven, que es esposa de un oficial de la oficina del alguacil del condado Rockland, llegó al acuerdo este miércoles en la Corte Suprema de Manhattan.

El pedido de los fiscales eran dos años de cárcel para la acusada y el retiro de la licencia.

Pero el juez Michael Orbus no concedió lo anterior.

Ahora la mujer no podrá trabajar para el Departamento de Educación de la ciudad, pero seguirá hábil para ejercer la profesión.

“Hay una posibilidad de que pueda enseñar a adultos en un futuro y queremos preservar esa posibilidad”, dijo al NY Post su abogado Andrew Stoll. “Ella sigue siendo una maestra muy talentosa y tiene esas destrezas, y yo no veo ninguna razón para destrozar su habilidad de ganarse la vida y contribuir a la sociedad de una forma positiva”, agregó.