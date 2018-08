Derechazo de Lebron James a Trump le sigue sacando chispas

La respuesta del presidente Donald Trump a las críticas del basquetbolista Lebron James tardó en llegar, pero generó una ola de comentarios a favor del jugador.

En una entrevista con la cadena CNN, la estrella de la NBA acusó al presidente de EEUU de ser una persona que causa divisiones entre los estadounidenses.

“Él (Trump) nos está dividiendo, y lo que he notado en los últimos meses es que él ha usado el deporte para dividirnos“, declaró James.

Fiel a su estilo, Trump utilizó su cuenta de Twitter para salir al paso de las críticas de James

“Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron pareciera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!”, escribió Trump la noche del viernes.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018