Talavera le mandó mensaje a César Ramos: “Cristiano pesó más que yo”

El portero del Toluca y la selección mexicana bromeó sobre el polémico gritoneo del astro portugués al árbitro mexicano hace un mes en Sochi

El portero de los Diablos Rojos del Toluca, Alfredo Talavera, que fue expulsado por César Arturo Ramos en el duelo de este domingo contra Guadalajara, a eso atribuye que el silbante le haya mostrado la tarjeta roja cuando al astro portugués le perdonó una reclamación mucho más fuerte en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018.

“Creo que Cristiano (Ronaldo) pesó más que yo”, bromeó.

“Tala” reveló que le gritó “cabrón” a Ramos cuando éste no le permitió reanudar la jugada.

“Ustedes saben las palabras de otros jugadores, sobre todo las palabras que los argentinos dicen, y cabrón a comparación de eso no es nada, aparte es por la jugada en que no me dejó jugar dos veces, es imposible que un árbitro no me deje jugar dos veces”, explicó.

El guardameta dijo que Ramos tuvo una actitud intransigente.

“Dentro de la cancha son otros, tampoco queremos decir que los queremos hacer nuestros amigos para que nos piten bien, simplemente que hagan el trabajo más natural y equitativo para todos”, señaló.

“Ya cuando hablas del árbitro y te envuelves en todo eso, de repente necesitas estar más tranquilo, enfriarte para poder decir mejor las cosas, por eso ahorita ya pensándolo bien es una más”.

