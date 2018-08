Maradona arremete contra la prensa y se candidatea como técnico de Argentina

"Yo por la selección doy la vida", aseguró Diego Armando a través de Facebook

El ex jugador y entrenador, Diego Armando Maradona, aseguró a través de sus redes sociales que le “jode” que los periodistas argentinos no lo consideren entre los candidatos para dirigir a la selección.

“Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos. Yo me acuerdo de sus comienzos, cuando yo todavía jugaba, y pareciera que ahora él ya no me conociera”, dijo Maradona, quien se sometió a dos operaciones en la boca en días recientes.

“Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí. Pero bueno, éste es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos”, agregó.

Maradona asumió hace unas semanas la presidencia del conjunto del Dínamo de Brest de Bielorrusia.

“De todas maneras yo tengo un contrato de 3 años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida”, estableció.