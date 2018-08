Los errores más comunes al salir por la carretera

Algunos defectos de conducción que pueden ponerte en peligro cuando salgas al camino

Esta época del año nos invita a salir a carretera y emprender el viaje en nuestro auto, aunque de cierta manera no seamos unos expertos, la aventura nos llama y podríamos cometer errores a lo largo del camino.

Por ello te platicaremos sobre varios errores que solemos cometer cuando tomamos el camino y en los que debes poner atención para desterrarlos de tus costumbres.

1- Mal uso de los carriles

Ojo aquí que es muy común creer que podemos circular por el carril izquierdo de manera constante, adueñarnos de él cuando en realidad este solo está para que rebasemos y de nuevo, tomemos la derecha. Otro error evidentemente es usar ese carril, el derecho, para rebasar, hacerlo implica muchos riesgos de accidente. Mismo caso que hacer cambios constantes de línea.

2- Conservar la distancia

Recuerda siempre que conducir muy pegado al auto de adelante es un riesgo para ti y quien te acompaña, pues entre menos distancia, menos tiempo de reacción. Esto se resuelve fácilmente con la “regla de 3 segundos” es decir, busca un punto de referencia, mira cuando pasa por él el coche de adelante y cuenta tres segundos antes de pasar tu por él.

3- Velocidad inadecuada

Tan peligroso es exceder los límites de velocidad como ir demasiado despacio. Manten un ritmo constante que te permita reaccionar, cambiar de línea y maniobrar sin poner en predicamentos la estabilidad de tu auto y por supuesto que no seas un obstáculo para los demás autos.

4- Mal uso de tu equipo

Hablamos del equipamiento del auto y esto va para quienes para quienes no usan las luces direccionales, los que hacen mal uso de las luces altas, los que aún al anochecer no encienden sus luces o aquellos que no utilizan de forma adecuada y constante los espejos. Sé consciente y recuerda que de tu buen manejo depende no solo quien te acompaña, sino miles de conductores más que van en el mismo camino.

Toma en cuenta estos consejos básicos.