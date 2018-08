Macaulay Culkin contó que rechazó protagonizar tres veces esta famosa serie

El protagonista de ‘Home Alone’ reveló que en aquel entonces el proyecto no le parecía prometedor

La exestrella infantil Macaulay Culkin habló en el podcast de Joe Rogan, Experience, sobre una decisión profesional que indudablemente afectó su carrera. El actor de ‘Home Alone’ contó que en 2007 fue convocado por CBS para protagonizar The Big Bang Theory, si bien no especificó qué rol le habían ofrecido. Según la versión de Culkin, le propusieron formar parte de la serie – por entonces, en plena gestación – en nada menos que tres oportunidades, pero él rechazó la oferta sistemáticamente.

“Dije que no porque la premisa era ‘bueno, se trata de dos chicos nerds que son astrofísicos y de una chica linda que vive con ellos’. Así hablaron de la propuesta, por lo que dije ‘gracias, estoy bien’. Luego volvieron a proponérmelo y dije ‘no, no, no, me siento halagado, pero no’, y después pasó de nuevo, e incluso mi manager me pellizcaba el brazo“, reveló el actor, quien no se sintió muy impresionado por la narrativa de la sitcom que se convertiría en un éxito descomunal, y la cual tendría un spin off, Young Sheldon.

Por otro lado, como consecuencia del fenómeno, su elenco entabló diversas negociaciones que derivaron en abultados aumentos en sus salarios.

El año pasado, el protagonista Jim Parsons se ubicó por tercera vez consecutiva en el primer lugar de la lista de Forbes de los actores mejor pagos de la televisión norteamericana. En 2016, Parsons encabezaba el listado con $25,5 millones de dólares y en 2017 lo hizo con $27,5. El actor fue sucedido por sus compañeros de sitcom, Johnny Galecki ($26,5 millones), Simon Helberg ($26 millones) y Kunal Nayyar ($25 millones). En la actualidad, tanto ellos como su compañera Kaley Cuoco lograron un acuerdo que los lleva a obtener $1 millón de dólares por episodio.

Hace unos días, el presidente de CBS, Kelly Kahl, confirmó que la intención de la cadena es continuar con la sitcom, y lograr la renovación de, por lo menos, una nueva temporada más. Recordemos que en septiembre de este año se estrenará la duodécima entrega. “No creemos que este sea su último año. Estamos en discusiones preliminares para renovar el programa con Warner Bros“, comunicó Kahl. En caso de confirmarse la renovación, The Big Bang Theory seguiría en pantalla hasta abril de 2020, todo un récord para la TV actual norteamericana.