Razones para no deberías incluir a tu pareja en tus redes sociales

Al compartir las redes sociales en la pareja, se pierde la individualidad

Cada vez pasamos más tiempo frente a la pantalla, conectados a las redes sociales.

Si bien es cierto que para los que tienen familia lejos, la posibilidad de sentirlos cerca gracias a todas las redes sociales a nuestro alcance es una gran ventaja, también puede ser algo perjudicial para las personas que tenemos a nuestro lado, como la pareja.

Si crees que estás enganchado a las redes sociales, te aconsejamos que vayas disminuyendo el uso poco a poco, pero sobre todo que pienses dos veces si necesitas compartir absolutamente todo con los demás, incluida la pareja. Piensa que siempre es bueno un poco de espacio.

Diversos estudios han demostrado que el compartir las diferentes redes sociales puede ser negativo. Incluso en muchos casos se ha comprobado que en un gran porcentaje, el tener Facebook o Twitter ha resultado en la ruptura de muchas relaciones. Pero no tiene por qué ser así, solo hay que ser precavido y no caer en errores.

Uno de los más comunes es el rastreo de la vida personal anterior de la pareja. Sabemos que cada uno tenemos un pasado, pero hasta ahora solía permanecer más o menos oculto. Sin embargo, con las redes sociales es fácil mantener fotos y comentarios que nos delaten.

Por eso pueden surgir discusiones debido a malentendidos o gente malintencionada.

Alguna persona puede etiquetarte en una foto donde estés con una pareja anterior y que tu novio lo tome a mal y no acepte ningún tipo de explicación.

También hay que tener cuidado con qué fotos subes o que otros las suban por ti. Se han hecho públicos varios casos de personas que han sido despedidas de sus trabajos o que han tenido que renunciar por aparecer en fotos comprometidas.

Imagínate eso trasladado al terreno de personal. Puede ser que se trate de un estado en el que te etiquetaron o de una foto dudosa, pero compartir algunos contenidos en las redes sociales con tu pareja puede ser contraproducente, pues es el inicio de una serie de malos entendidos que derivan en discusiones y problemas.

No olvides que todo lo que haces y dices en internet difícilmente se puede borrar, así que los trapos sucios, una vez salen a la luz, están a la vista de todo el mundo. Si tienes una discusión con tu pareja y le eliminas de tu lista de amigos, se puede hacer evidente para los demás y no tardarán en llegar los comentarios. La gente conocerá los problemas en tu relación, aunque no quieras. Puedes mantener tu privacidad activada para que nada de esto suceda, pero una de las mejores acciones es no provocar comentarios negativos en nadie. ¡Sé precavido!