Ésta es la cara de un infiel

Ciertos rasgos faciales revelan una mayor tendencia al engaño

Las medidas y proporciones del rostro pueden revelar mucho sobre nuestro comportamiento sexual, incluyendo nuestro nivel de deseo y nuestra tendencia a ser infieles.

De acuerdo con un estudio publicado en la US National Library of Medicine National Institutes of Health, realizado por la Universidad de Nipissing en Canadá, la forma y el tamaño de la cara pueden indicar qué tanto deseo sexual tenemos y qué tan fácilmente seríamos infieles a nuestra pareja.

Luego de tomar fotografías de 145 estudiantes universitarios con una relación heterosexual y analizar información sobre su comportamiento sexual, obtuvieron un índice de medición llamado “high facial width-to-height ratio” (FWHR), es decir, un índice de medida del ancho y el largo del rostro. El ancho corresponde a la parte más amplia del rostro; el largo va desde el labio superior hasta la parte más alta de las cejas.

Una vez que obtuvieron este índice comprobaron los hallazgos con otras 314 personas, para verificar si su hipótesis podía reafirmarse en una muestra mayor. En ambos casos los resultados fueron los mismos: entre más ancho, más cuadrado y más corto es el rostro (un mayor índice FWHR), mayor deseo sexual y más abierto será el individuo a sostener cómodamente encuentros sexuales casuales. Esto en el caso de los hombres. En las mujeres, un mayor índice FWHR corresponde a un mayor deseo sexual, pero no a mayor infidelidad.

De aquí se desprende que hombres y mujeres con caras más pequeñas, estrechas y alargadas tienen un menor libido sexual pero, en el caso de ellos, pueden ser más fieles.