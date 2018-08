Gala de estrellas de Hollywood para apoyar a niños inmigrantes

La "Fiesta de Gala de Campeones por los Niños" se realizará esta noche en Studio City

Varias estrellas de Hollywood acudirán hoy a una gala para recaudar fondos para auxiliar a jóvenes centroamericanos que emigraron solos y a peticionarios de asilo en California, mientras que otras ayudarán desde la distancia, como Carlos Santana, que envió una guitarra para que sea subastada.

Organizada por el Centro de Niños refugiados del Valle de San Fernando, la “Fiesta de Gala de Campeones por los Niños” tendrá lugar esta noche en el local “Sportsmen’s Lodge” de Studio City, Hollywood.

Los beneficiarios serán unos 700 chicos que necesitan apoyo con materiales escolares, pago de trámites legales y asistencia en salud, entre otras necesidades, además de unos 3,000 solicitantes de asilo político.

Cuando hay “niños que necesitan ayuda es una responsabilidad de todos” apoyarles, dijo a Efe Alex Meneses, actriz que interpretó a Isabela Santamaría en la serie televisiva “Telenovela”, entre otras producciones. Esos chicos emigraron a Estados Unidos con el fin de “tener una vida mejor”, por ello debemos ayudarles, declaró la artista mexicano-estadounidense que encarnó a “Cookie” en un episodio de la serie “Friends”.

Se espera que por la alfombra roja de la gala desfilen más de una treintena de actores, escritores, cinematógrafos y músicos, como Esaí Morales (Ozark), Colleen Porch (Transformers), Natalia Córdova (Agents of S.H.I.E.L.D), Izzy Diaz (Snowfall) y Eva LaRue (All My Children), entre otros.

Gian Marco, cantautor peruano, quien posee tres premios Grammy Latinos, dijo a Efe que “hacer el bien y por una causa justa es un deber y una bendición”. “Un niño tiene derecho a ser niño, a jugar, a educarse, a llenarse de amor y no de miedo”, afirmó el cantautor de éxitos como “Sé que piensas en mí” y “Quiéreme”.

En 2015, cuando tenía 17 años, Miguel Muñoz, originario de La Paz (El Salvador), emigró solo a los EEUU por amenazas de muerte de pandilleros. “Los famosos son gente que tiene mucha influencia”, comentó a Efe Muñoz, quien hoy estudia ingeniería en construcción en este país. “Y que esta gente se tome el tiempo para venir a apoyarnos a todos nos hace sentir bien”. Él contó que además de cubrir costos legales “hay niños que necesitan estar en un hogar donde sí los apoyen, porque “algunos, a pesar de que los recibieron familiares no los quieren, los descuidan y por eso tienen problemas psicológicos o de adaptación”.

Fred Morris, pastor de la iglesia Metodista de North Hills, fundador de la organización para “niños refugiados”, dijo a Efe que “sin abogados, esos niños van a ser deportados al país donde tienen miedo de que los maten”. “Pero es absurdo que cada niño tenga que pagar alrededor de $3,700 dólares a un abogado para representación legal“. “Por eso necesitamos que donantes visiten el sitio en internet sfvrefugeechildrencenter.org para recaudar el dinero que necesitamos para pagar abogados, médicos, psicólogos”, invitó.

Entre las sorpresas de hoy, contó Morris, el renombrado compositor y guitarrista Carlos Santana envío una guitarra autografiada marca “Paul Reed Smith (PRS)” para subastarla y así recaudar más fondos “para la causa inmigrante”.