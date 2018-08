Melania Trump “ansía” divorciarse del presidente, afirma exasesora de la Casa Blanca

El libro de Omarosa Manigault Newman está desatando polémica

La primera dama Melania Trump está ansiosa de que el presidente Donald Trump deje el cargo para poder divorciarse de él, según la exasesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman.

En tanto no pueda divorciarse, la Primera Dama elige deliberadamente “castigar” al presidente con ciertas elecciones de moda.

Manigault Newman hizo la afirmación en su nuevo libro “Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House”, donde también aseguró que el mandatario se “comió” anotaciones luego de una conversación con su abogado Michael Cohen, quien desmintió dichas afirmaciones a través de su cuenta de Twitter.

“En mi opinión, Melania cuenta cada minuto hasta que deje el cargo y puede divorciarse de él”, escribió Manigault Newman, según Newsweek.

Una supuesta pelea entre el presidente y la Primera Dama también formó parte de otro libro publicado este año, “Fire and Fury: Inside the Trump While House”, de Michael Wolff, que afirmaba que los Trump no compartían habitación.

“Tomadas como un todo, todas sus actos rebeldes de estilo han servido para el mismo propósito”, escribió Manigault Newman, “y no sólo estrategias de distracción, estrategias que su esposo conoce muy bien. Creo que Melania usa el estilo para castigar a su esposo”.

Manigault Newman afirmó que la Primera Dama fue “obligada” a visitar las instalaciones en Texas -donde estaban los niños inmigrantes separados de sus padres- para “limpiar el desorden de su marido” y que el mensaje en la chaqueta “Realmente no me importa, ¿a ti?” estaba dirigido a su esposo.

“Ella usó esa chaqueta para lastimar a Trump, desencadenando una controversia que él tendría que arreglar, prolongando la conversación sobre la insensibilidad de la administración, arruinando el viaje en sí”, afirmó la exasesora.