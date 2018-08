Video: El impresionante trasplante de cara que recibió una chica que intentó suicidarse a los 18

Su hermano mayor, Robert, escuchó los disparos y corrió al baño de la casa donde la familia Stubblefield vivía en Misisipi. Lo que encontró fue estremecedor e inolvidable: Katie había intentado suicidarse con un rifle de cacería calibre .308 que puso bajo su barbilla. Totalmente ensangrentada y sin rostro, Katie aún estaba viva. Los servicios de emergencia llegaron poco después.

Así comenzó la historia del trasplante de cara de Katie Stubblefield que ocupa la portada de la revista National Geographic. Hoy tiene 21 años y es la persona más joven en EEUU que recibe un nuevo rostro.

Luego de varias cirugías y estadías en diferentes hospitales, el equipo médico de la Clínica Cleveland en Ohio fue el encargado del delicado procedimiento que consistió en trasplantar a Katie el cuero cabelludo, la frente, los párpados superiores e inferiores, las cuencas oculares, la nariz, las mejillas superiores, dientes superiores, dientes inferiores, nervios faciales parciales, músculos, piel, la mandíbula superior y la mitad de la mandíbula inferior. Además se están restaurando las funciones del rostro, como respirar, masticar y tragar.

Follow one family’s journey through the agony of waiting for a donor, a 31-hour surgery, and the prospect of a long road to recovery. Watch the full documentary: https://t.co/QgH2X1fZg0 pic.twitter.com/dHqG47Rod3

Cuando Katie trató de quitarse la vida estaba pasando por una etapa difícil: se había sometido a una cirugía por problemas gastrointestinales, descubrió que su novio la engañaba con otra chica y su madre había perdido su empleo de maestra en la escuela de la chica. Todo esto creó un peligroso coctel que terminó en esta tragedia.

Hoy Katie muestra su nuevo rostro al mundo con el fin de crear conciencia sobre los daños del suicidio y el valor de la vida. Apenas en junio pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lanzaron la advertencia de que el suicidio se está incrementando en EEUU, en todos los estados, de manera alarmante. Tan sólo en 2016 murieron casi 45,000 estadounidenses de 10 años de edad (sí, 10 años) o mayores por suicidio.

Katie recibió el rostro de una mujer de 31 años que murió a causa de una sobredosis. Los médicos usaron tecnología 3D y la cara de su hermana Olivia McCay para reconstruir el rostro. En la cirugía de trasplante participaron 11 médicos y otros especialistas que se apoyaron en realidad virtual. El procedimiento duró 31 horas y se realizó en mayo de 2017.

Por varios meses, Katie continuará con rehabilitación física, terapia de lenguaje, clases de Braile y otras actividades que complementan su recuperación. Además de ser la portada de septiembre de National Geographic, también protagoniza un documental llamado “Katie’s Face”. Visita aquí el interactivo de NatGeo.

With intimate access, we spent two years chronicling Katie’s journey. Here’s why it was an important story for us to tell https://t.co/Lc4Uv2AJUI

