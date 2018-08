Karla Monroig y Tommy Torres se dejan ver juntos nuevamente

Hoy viví una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida visitando por primera vez @stjude. Llevo años apoyando esta causa pero ver personalmente el gran trabajo que hacen y a donde va cada centavo que donamos es épico. La paz que reflejan los rostros de los padres y la esperanza que se ve en la mirada de los niños se logra gracias a sus donaciones, literalmente. Las familias reciben todo lo que necesitan (tratamiento, medicinas, hospedaje, transportación, alimentos, etc) sin recibir una sola factura de cobro! Padres que solo tienen que enfocarse en apoyar a su pequeño guerrero en la batalla de su vida! El ambiente es uno de hermandad, solidaridad y sumamente agradable para los niños. Los invito a que como yo, se conviertan en ángeles de esperanza. Pondré el link en mi bio. Gracias @stjude por cambiar las vidas de estas familias de todas partes del mundo. Gracias por brindar esperanza y oportunidad de vida. Gracias mi adorada Nicole por enseñarme hoy una gran lección de vida. Demuestras que una actitud positiva es la mejor medicina. Sigue regalándonos tu hermosa sonrisa boricua! #unidosconstjude #angeldeesperanza #familia Gracias @carlitos y a todo el equipo de St Jude

A post shared by Karla Monroig (@karlamonroig) on Aug 14, 2018 at 6:05pm PDT