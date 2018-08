Video: Taylor Swift rompió en llanto durante un show al hablar sobre el abuso del que fue víctima

La cantante se quebró mientras le agradecía a sus fans el apoyo que le brindaron durante uno de los momentos más duros de su vida

“Solo quería decir que todavía tenemos que avanzar tanto, tanto, tanto, y que estoy agradecida de que estuvieran ahí en ese momento tan horrible de mi vida“. Con esas palabras dichas con la voz quebrada, Taylor Swift hizo referencia al juicio que, hace exactamente un año, le ganó al DJ David Mueller, quien la manoseó durante un evento, en 2013.

El hecho se produjo cuando, durante un encuentro de la cantante con sus fans, Mueller -que se desempeñaba como conductor de la emisora radial KYGO- le tocó el trasero mientras ambos eran fotografiados.

“Hace un año, exactamente, no estaba frente a un estadio repleto, sino que me encontraba en una corte en Denver, Colorado. Y, honestamente, estaba ahí por un caso de abuso sexual. Y hace exactamente un año el jurado falló a mi favor diciendo que me creía“, apuntó, notablemente emocionada, el martes por la noche, durante el concierto que brindó en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

“Siento pena por todo aquel al que no le creen, al que nunca le han creído. Y siento pena por ellos porque no sé qué rumbo habría tomado mi vida si nadie me hubiera creído cuando conté lo que me había pasado”, siguió, sentada al piano.

La intérprete de “Bad Reputation” se tomó así unos minutos para hacer público su agradecimiento por el apoyo que recibió durante todo el proceso que terminó en un juicio, en el que Mueller fue encontrado culpable y debió pagar simbólicamente un dólar a modo de indemnización. De ese modo, Swift sentía que nadie podría alegar que estaba interesada en obtener dinero del litigio; lo que ella quería, en realidad, era generar conciencia acerca de la necesidad de denunciar las situaciones de acoso y abuso sexual a las que se ven sometidas las mujeres a diario.

El alegato de la cantante se produjo poco antes de interpretar “Long Live”, un tema que escribió pensando en la incondicionalidad de sus fans.