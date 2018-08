La advertencia de AMLO a su equipo de trabajo y a líderes de Morena

El próximo presidente de México participó en encuentro nacional de su partido

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a la cúpula del partido a cuidar el triunfo electoral del pasado 1 de julio y a evitar caer en tentaciones por la ambición.

Al participar en el Quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el político de origen tabasqueño lanzó la advertencia a consejeros, legisladores electos y funcionarios designados, para evitar terminar con el proyecto político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Para que no haya influyentismo, corrupción, sectarismo, ninguna de estas lacras de la política… se requieren los ideales”, dijo. “(Necesitamos) gente que esté dispuesta a heredar pobreza a sus hijos, pero no deshonra”.

Agregó que su interés es que haya servidores públicos con ideales, que busquen el bien común.

“No queremos la politiquería, llegar por llegar, no es encaramarnos en los cargos públicos sin un ideal, sin un principio. Que el pragmatismo no arrase y que, sin ideas ni principios, se destruya nuestra organización”, expresó.

Dijo que su administración buscará ser austera y sobria, para liberar fondos y que el dinero llegue a la gente.

“No se trata de llegar al Gobierno y seguir creando estructuras administrativas que abundan y que no sirven para nada… que se crearon nada más por ‘empleomanía’, para los amigos, para los socios. Eso no se va a permitir en el nuevo gobierno democrático”, defendió.

Agregó que su idea de austeridad quedaría plasmada en la Constitución mexicana, con una reforma que enviará al Congreso una vez que asuma la presidencia el 1 de diciembre de 2018.

Con información de Agencia Reforma