Rudy Giuliani : “La verdad no es la verdad” en la estrategia para defender a Trump

Nuevamente el abogado del presidente Donald Trump se mete en aprietos en una nueva salida en falso ante la prensa.

Rudy Giuliani argumentó este domingo ante las cámaras de televisión que el presidente Trump podría quedar atrapado en un cargo de perjurio si accede a una entrevista con el fiscal especial de la Trama Rusa, Robert Mueller, asegurando que “la verdad no es la verdad”.

Giuliani, que es el abogado personal de Trump en la investigación de Rusia, trató de explicar el motivo de las prolongadas negociaciones entre el equipo legal de Trump y el equipo de Mueller sobre una posible entrevista.

“No me apresurarán a que testifique para que quede atrapado en el perjurio”, dijo Giuliani en el programa “Meet the Press” de NBC.

“Y cuando me dices que debe testificar porque él va a decir la verdad y no debería preocuparse, bueno, eso es muy tonto porque esa es la versión de la verdad de alguien, no la verdad”, dijo Giuliani.

“La verdad es la verdad”, respondió el presentador del programa de entrevistas Chuck Todd.

“No, no lo es”, dijo Giuliani. “La verdad no es la verdad”.

EARLIER: This morning on #MTP, @RudyGiuliani tells @chucktodd “Truth isn’t truth,” when it comes to the Mueller investigation. pic.twitter.com/1hBToHlgpG

— Meet the Press (@MeetThePress) August 19, 2018