Bombero motociclista latino muere en Queens tratando de esquivar un vehículo

Recientemente había pasado el examen para ser paramédico, dijo su madre peruana

Luego de festejar con sus amigos, la muerte sorprendió al joven Eric Maleh en Queens.

La noche del domingo celebró con sus amigos y cuando venían manejando sus motocicletas hacia el norte en Utopia Parkway, Hillcrest, Maleh (25) trató de esquivar un auto que hizo un giro en U delante de él, perdió el control y chocó su Harley Davidson contra el muro de una casa.

“Abrí la puerta y cuando veo el uniforme de los bomberos y cuando miro la ambulancia, me dijeron que mi hijo había tenido un accidente. (…) que era muy grave, pero no me imaginé que mi hijo Eric ya estaba muerto”, comentó la madre, Silvia Maleh, nativa de Perú, citada por NY1 Noticias.

Maleh, el mayor de cuatro hermanos, era un bombero de ascendencia hispana quien recientemente había pasado el examen para ser paramédico. Además era apasionado por las motos.

La policía tiene una investigación abierta sobre este caso, debido además a reportes de exceso de velocidad y giros ilegales en U en Utopia Parkway.