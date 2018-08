Chiqui Delgado habla de cómo se siente con los cambios en ‘Mira Quién Baila’

"Ha sido un comenzar de cero para todos, y creo que estamos todos en ese engranaje para llegar al nivela que tenía el show"

Chiquinquirá Delgado es sin duda la imagen de ‘Mira Quién Baila’. Su belleza, sus trajes, su manera de conducir y su dulzura le ha dado el toque extra al reality de los domingos de Univision.

Acompañada por Javier Poza y el jurado conformado por Dayanara Torres, Joaquín Cortés y Lolita Cortés, el show que es uno de los de mayor rating de la cadena, ha dado un cambio grande. No solo porque ahora se hace en México y en Televisa y ya no en Miami y en Univision, sino porque hay mucho de los famosos participantes que aun no son muy conocidos para el mercado latino en Estados Unidos.

En exclusiva hablamos con Chiqui sobre los cambios y cómo ella se siente de hacer el show de siempre pero como si comenzara nuevamente.

Pregunta: ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de ‘Mira Quién Baila’, que es lo mismo pero diferente?

Chiquinquirá Delgado: Lo que más me afecta es la ubicación geográfica. Siempre ha sido un reto hacer ‘Mira Quién Baila’ porque la pregunta es: “¿qué hacemos para superar la temporada anterior?”… En este caso creo que tenemos el escenario más grande de las 6 anteriores. El mayor desafío para mí es que se haga en México sobre todo cuando tienes niños pequeños, porque implica viajar semanalmente, y dividirme entre dos países.

P: ¿Cómo te organizas?

Ch.D.: Tengo muchas ayuda mi mamá, su papá (el de su hija Carlotta), gente que me apoya, y algunos viajes ya me la llevaré para que también comparta conmigo, porque está en una edad que le gusta, me pregunta, quiere acompañarme al trabajo y eso me ayuda y me da más tranquilidad. Además era el reto de comenzar en una producción que no conocía, y en Televisa que nunca me había tocado… Fue como los primeros días de escuela de conocer al equipo, una forma de trabajar distinta, empezar a estrenar todo: país, comida, hotel, y lo único que me ha ayudado muchísimo es que Javier (Poza) está ahí, que es mi mancuerna de todos los años, que es mexicano, me apoya, me orienta, tenerlo cerquita me da tranquilidad.

P: Ahora que vives parte de la semana en México, ¿qué diferencias encontraste entre el mexicano de allá y el de aquí?

Ch.D.: Es que el mexicano que vive en Estados Unidos se ha ido americanizando y ha tratado de mimetizarse con una sociedad, que es muy distinta a la de México. Yo me he encontrado en México con una gente súper linda, súper amable, con un equipo técnico que te tiende la mano, que te ayuda. La verdad es que me han recibido de una manera muy generosa y no me puedo quejar. Las estrellas que están en el show tienen mucho arraigo de México también, y eso ha permitido que el show sea un éxito, cosa que me alegra mucho porque a mí nadie me conocía en el mercado mexicano, y esta era la oportunidad de estrenarme en un mercado nuevo.

P: ¿Cómo te ha recibido el público?

Ch.D.: El impacto que he tenido en las redes sociales es muy bueno, los números del show duplican los de la competencia, eso me hace ver que han recibido con éxito el show. Al parecer ellos no tenían una opción para ver el domingo en familia, y ‘Mira Quién Baila’ se ha convertido ahora en el favorito.

P:¿Cómo sientes que ha reaccionado a los cambios el público de Estados Unidos, teniendo en cuenta que muchos han manifestado no conocer a la mayoría de los famosos participantes?

Ch.D.: Al ser una producción, ahora de Televisa y no de Univision, van a tener más peso los artistas de ese mercado. Estuvo Irina Baeva, están Paul Stanley, Rosie Rivera que son muy conocidos de este lado… Pero la tendencia de la balanza es para el público mexicano de México. De todos modos creo que ‘Mira Quién Baila’ es una franquicia tan noble, un show que gusta tanto a la familia, que ya tiene un público cautivo y eso nos ayuda.

P: ¿Cuál es la diferencia de trabajar en México comparado con Estados Unidos?

Ch.D.: ¡Dos aviones! (risas)… A mí me afecta la altura, cada vez que llego a México tiene que pasar, por lo menos, un día para adaptarme porque tengo mareos, me sale sangre de la nariz, físicamente me afecta. Y empezar en una empresa que es nueva, adaptarme a todo: el camerino, los horarios, la comida, el equipo de producción que han sido todos muy amables y muy lindos.

P: En la temporada anterior se había llegado a un nivel muy alto de baile, que en esta no se ve, ¿sientes que hubo un retroceso?

Ch.D: En el caso de Televisa es la primera vez que hacen el show y para ellos también es un proceso de aprendizaje. Están estrenándose en todo sentido: a nivel técnico, de bailarines, coreográfico…. Me imagino que todo va a ir mejorando conforme avance, de hecho yo he visto una diferencia muy grande show a show. Como son menos galas, de 13 pasamos a 8, no les va a dar mucho tiempo para evolucionar, creo que ellos tienen que apretar y apurar… Ha sido un comenzar de cero para todos, y creo que estamos todos en ese engranaje para llegar al nivela que tenía el show que ya lleva 5 años.