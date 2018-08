Francisca Lachapel de Univisión y el amoroso mensaje para su “baby”, Alejandro Chabán

Y miren quien está de cumpleaños hoy🎉🎉🎉 mi babyyyy @alejandrochaban solo puedo decir que Dios continúe guiando tu vida, que te de sabiduría y más bendiciones para que puedas seguir iluminando a otros❤️❤️🎉🎉🎉❤️❤️❤️❤️ Felicidades campeón!!!😘 • • #felizlunes #happybirthday #miami #bendiciones #buenosdias

A post shared by Francisca Lachapel (@franciscalachapel) on Aug 20, 2018 at 6:07am PDT