Vive todo el esplendor del US Open en su celebración por los 50 años

Con la apertura de un nuevo techado y la inversión de $600 millones en renovaciones, el National Tennis Center “Billie Jean King” abre festejos de tres semanas por el cincuentenario

La Asociación de Tenis de Estados Unidos conmemora este año el 50 aniversario del Abierto de Estados Unidos, que abrió la participación en este torneo de Grand Slam a jugadores profesionales en 1968 y para celebrarlo, el torneo está siendo promovido como un festival de tres semanas con planes para mantener ese perfil en el futuro.

De acuerdo a la USTA, la nueva iniciativa considera que esta semana, que es la previa al evento principal, el sorteo del cuadro principal de jugadores, los partidos de la fase de clasificación y el Kids Day, se anuncian como la Semana de los Fanáticos (Fan Week) y son gratuitas y abiertas al público.

Los eventos de Fan Week se llevarán a cabo en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, sede del US Open, y en la Open Experience en Brookfield Place en Manhattan.

“Todo lo que estamos haciendo con nuestros eventos profesionales, ya sea el US Open, US Open Series, Copa Davis, Fed Cup y en general los torneos del circuito internacional, tratamos de utilizarlos para inspirar a más niños y a más adultos a incorporarse a este deporte”, dijo Stacey Allaster, directora ejecutiva de tenis profesional de la USTA.

Con ese objetivo, agregó Stacey, el torneo clasificatorio en el que los jugadores de menor rango compiten por los 16 puestos de entrada disponibles en cada uno de los sorteos masculinos y femeninos, ahora se promueve intensamente como un torneo ineludible. La fase clasificatoria se ha organizado siempre como un evento completamente gratuito, pero en su mayoría ha permanecido como un secreto bien guardado.

“Tenemos esta joya que es la fase de clasificación para el US Open donde tienes jugadores que están entre los 120 primeros en el mundo y junto a ellos están los grandes tenistas y aquellos que aspiran ser grandes de este deporte”, dijo Allaster. “Es gratis y decidimos que debíamos empaquetar el gran evento clasificatorio, junto con los jugadores que están practicando, y realmente expandirlo y reunirlo bajo la bandera de la Fan Week del US Open”

El Arthur Ashe Kids’ Day, nombrado en honor al tenista afroamericano ya fallecido, que como aficionado se convirtió en el primer campeón del Abierto de Estados Unidos en 1968, continuará como un día de alto perfil diseñado para cautivar el interés de los jóvenes estadounidenses por el tenis. A muchos de los grandes del momento, como el campeón defensor del US Open, Rafael Nadal, se les unirán estrellas y músicos de Hollywood, para el día de los niños en su tradicional sábado antes de que torneo comience oficialmente el lunes.

Fin al proceso de renovación

El cincuentenario también marca la finalización de la renovación de cinco años del Centro Nacional de Tenis en el que la USTA invirtió $ 600 millones. La última pieza de esta iniciativa es el nuevo

, que al igual que el Arthur Ashe Stadium presenta desde este año un techo retractil. John McEnroe, nativo del condado de Queens, y el músico de jazz Wynton Marsalis presidirán este miércoles 22 de agosto, la ceremonia de inauguración oficial del estadio, que tiene capacidad para más de 14,000 espectadores.

Como uno de los atractivos de la celebración y en un guiño al aspecto global del juego, el US Open se ha propuesto que el tenis se convierta en una experiencia fuera de este mundo. El astronauta de la NASA Andrew Feustel, comandante de la Expedición 56 de la Estación Espacial Internacional, jugarán tenis en la estación con sus compañeros astronautas la noche de este martes 21 de agosto. El famoso monumento al planeta, ubicado justo a las puertas del US Open, superpondrá telón de fondo para este primer partido de tenis espacial. Y para asegurarse de que Feustel esté listo para la experiencia tenística desafiando la gravedad, el campeón del US Open de 2009, el argentino Juan Martin del Potro, ofrecerá consejos al astronauta antes del partido.

De otra parte también se anunció que la popular competencia de Leyendas, en la que intervienen muchos ex campeones, pasa de la segunda semana del US Open a la Fan Week con partidos que tendrán lugar en el National Tennis Center y en Brookfield Place.

Billie Jean King, quien ganó cuatro veces el título de individuales femenino de los Estados Unidos, será parte de la Ceremonia de Apertura en el US Open de este año.

La ceremonia de la noche de apertura del US Open de este año será un evento repleto de estrellas con la cantante Kelly Clarkson encabezando la cartelera. La ceremonia se centrará en la presencia de Virginia Wade, quien ganó el primer título femenino del US Open; Billie Jean King, quien fue la finalista ante Wade; y una aparición especial del holandés Tom Okker, quien fue finalista y buen amigo de Ashe en 1968.

A lo largo de los actos de celebración del Cincuentenario de estas tres semanas, los ex campeones (27 hombres y 23 mujeres) serán honrados en una variedad de formas. Y no solo serán los asistentes quienes puedan apreciar las celebraciones. Cortesía de la cobertura de televisión, así como a través de las plataformas de redes sociales, los fanáticos en casa también sentirán como si tuvieran un asiento de primera fila en el US Open 2018.

“Ciertamente, la fusión del deporte, el entretenimiento y la música es una forma de inspirar a niños y adultos, ¿De qué se trata el US Open? Se trata de inspirar a la gente a jugar y querer a este deporte”, dijo finalmente Allaster.