Trump sería procesado una vez salga de la presidencia por pagos ilegales

El dinero salió de su propio bolsillo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles que supo sobre los pagos realizados a dos mujeres para que guardaran silencio sobre las supuestas relaciones íntimas que habían mantenido con él.

Aunque insistió en que solo lo supo después de hechos. “Me enteré luego”, dijo Trump en una entrevista con Fox News.

“Eso no fue sacado de las finanzas de la campaña. Eso es lo importante. Eso es mucho más importante”, añadió. “No vinieron de la campaña. Vinieron de mí”.

“De hecho, lo primero que pregunté fue si procedían de la campaña. Eso podría haber sido un poco turbio”, agregó.

El mandatario trataba de desmarcarse así del delito contra las normas de financiación de las campañas del que se declaró culpable su exabogado Michael Cohen, autor de los pagos.

Y es que el letrado el martes pasado implicó al presidente al decir que había hecho los pagos a las mujeres -que no identificó pero cuyas historias coinciden con las de la exmodelo de Playboy Karen McDougal y la actriz porno Stormy Daniels- por instrucciones del candidato “con el propósito de influir en las elecciones”.

Y ese propósito obligaría a que los pagos sean declarados, incluso si procedían de fondos personales como afirmó Trump.

Además, la versión de Trump de que supo de los pagos después de hechos entra en contradicción con una grabación publicada recientemente con Cohen en que se oye cómo ambos discuten la mejor manera de realizarlos.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, subrayó en una conferencia de prensa que Trump “no ha cometido ningún delito” y que no está “preocupado en absoluto” por la posibilidad de que Cohen pueda cooperar con el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller.

La pesquisa judicial de Mueller es una sombra sobre la presidencia de Trump desde hace más de un año. Rusia ha negado los hallazgos de la comunidad de inteligencia estadounidense de que interfirió en las elecciones con el objetivo de impulsar al republicano y obstaculizar a su rival demócrata, Hillary Clinton.

Trump ha negado toda “colusión” con Moscú y ha calificado repetidamente la investigación de Mueller como una cacería de brujas.

La admisión de culpabilidad de Cohen y su señalamiento bajo juramento de haberlo hecho para influir en la campaña y por orden del candidato pusieron las miradas en la situación judicial de Trump.

Numerosos analistas coinciden en que si no fuera presidente, ya habría sido imputado como conspirador en el pago ilegal de Cohen a las dos mujeres.

En cualquier caso, su relato de los hechos no es la primera vez que cambia. Originalmente el mandatario negó haber tenido relación con las dos mujeres, una exactriz porno y una playmate, luego dijo no tener conocimiento de los pagos.

Y finalmente que supo después y que el dinero era suyo.

Walter Shaub, quien fue jefe de la Oficina de Ética de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, sugirió que el hecho de que Trump reconociera haber hecho los desembolsos tiene implicaciones.

Welp, I guess Trump’s interview with Fox News today answers this question. He says he paid. So he knowingly omitted his debt to Cohen from the financial disclosure report he filed in June 2017. In any past administration, this would be a huge story. Everything is relative now. https://t.co/3MS7eZRjDd

— Walter Shaub (@waltshaub) August 22, 2018