Jennifer Garner llevó a Ben Affleck a rehabilitación tras ser captado con una caja de botellas de alcohol

La actriz acudió a la casa de Affleck para rogarle que buscara ayuda, a lo que el actor accedió y dejó que lo llevaran a un centro de tratamiento

Ben Affleck ingresó a una estancia de rehabilitación gracias a su exesposa, Jennifer Garner, reportó TMZ.

La actriz acudió a la casa de Affleck en Pacific Palisades, Los Ángeles, este miércoles, para rogarle que buscara ayuda, a lo que el actor accedió y dejó que lo llevaran a un centro de tratamiento.

Los amigos del protagonista de ‘Justice League’ dijeron que se encontraba en malas condiciones luego de su separación con la productora del programa Saturday Night Live, Lindsay Shookus.

Fuentes comentaron que la intervención de Garner comenzó cuando vio una foto de Affleck tomando una caja de un repartidor, la cual estaba llena de cerveza y licor.

La semana pasada, el actor fue visto celebrando su cumpleaños 46 con la modelo Playboy Shauna Sexton, de 22 años, en el restaurante japonés Nobu Malibu, en California, donde ya había mostrado señales de consumo excesivo de alcohol.

“Está pasando por un mal momento. No está claro cuál es su relación con Lindsay y todavía sigue casado con Jen. No es fácil y ha tenido problemas para mantenerse el camino recto“, dijo un informante a Page Six.

Affleck ya ha estado en rehabilitación antes: en 2001 acudió por abuso de alcohol, y reingresó el pasado diciembre.

POR: Alejandro Vizzuett Díaz