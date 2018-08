King Bio retira 32 medicamentos para niños y bebés por contaminación microbiana

Los productos homeopáticos dieron positivo a un test en donde se encontraron diversos microorganismos. Conoce cuáles son

King Bio, una empresa con sede en Carolina del Norte y que se dedica a la producción de medicamentos homeopáticos, informó este miércoles que ha tenido que retirar 32 de sus productos del mercado, los cuales fueron elaborados entre el 1 de agosto de 2017 y abril de 2018, ya que dieron positivo a una prueba de contaminación microbiana.

Estos medicamentos de King Bio están dirigidos a bebés y niños y aunque de momento no ha habido alguna denuncia de parte de algún consumidor por daños, según lo informado por la FDA, tomaron dicha medida por precaución, ya que su consumo podría “provocar infecciones graves que pudieran poner en peligro la vida”.

La mayoría de los medicamentos homeopáticos contaminados se utilizan para tratar diferentes afecciones infantiles, como por ejemplo, el orinarse en la cama, varicela, resfriados comunes, hemorragias nasales, inflamación de garganta y la dentición.

Los medicamentos que fueron retirados vienen empaquetados en pequeños frascos de 2 y 4 oz. Para obtener una lista completa de números UPC y lote, da clic aquí.

La lista de medicamentos retirados por King Bio

• DK Attention & Learning Enh.

• Chicken Pox Symptom Relief

• Children’s Appetite & Weight

• Children’s Appetite Enhance

• Children’s Cough Relief

• Children’s Fever Reliever

• Children’s Growth & Development

• DK Newborn Tonic

• DK Nosebleed Relief

• TonsilPlex

• Children’s Ear Relief Formula

• DK Teething

• DK Colic Relief

• Tummy Aches

• Kids Multi-Strain Flu Relief

• Kids Stress & Anxiety

• Kids Sleep Aid

• Kids Bed Wetting (NP)

• Kids Candida – 4-ounce bottle

• Kids Attention & Learning (SCRX)

• Bed Wetting Prevention (SCRX)

• Chicken Pox Symptom Relief (SCRX)

• Childrens Cough (SCRX)

• Children’s Ear Formula (SCRX)

• Children’s Fever Reliever (SCRX)

• Children’s Growth & Development (SCRX)

• Colic Relief (SCRX)

• Newborn Tonic (SCRX)

• Teething (SCRX)

• Tummy Aches (SCRX)

• Children’s Apetite & Weight (SCRX)

• Children’s Appetite Enhancer (SCRX)

Quienes crean haber comprado o dado a sus hijos han consumido alguno de estos medicamentos contaminados, King Bio ha solicitado que se pongan en contacto con ellos a través de un correo electrónico a recall@kingbio.com o bien, llamar al 866-298-2740, de lunes a viernes de 8:30 a.m. ET a 3:30 p.m. ET. para obtener un reembolso económico. De igual modo, solicitan ponerse en contacto con su médico de cabecera para descartar un daño mayor.