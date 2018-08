Thalía fascinada con la atención recibida luego de ser víctima de burlas en redes sociales

La cantante mexicana ríe con su público y disfruta con las ocurrencias de sus fans

El famoso “Están ahí mis vidas, me oyen, me escuchan, me sienten…” de Thalía ha trascendido y alcanzado tal popularidad que la cantante mexicana vio su nombre volverse noticia internacional, y así también surgir el ahora famoso “Thalía Challenge”.

El en vivo que realizó la esposa de Tommy Mottola para festejar y agradecer los dos millones de vistas que había obtenido su tema “No Me Acuerdo” se convirtió en la sensación de las redes sociales, cuando muchos usuarios de redes como Twitter, Facebook e Instagram viralizaron la canción -improvisada- con la que la mexicana saludó a su público.

De todo lo anterior se han derivado canciones en versión pop y reguetón, así como piñatas alusivas al famoso atuendo que utilizó Thalía para el vídeo.

Y aunque muchos podrían haber esperado que la cantante estuviera devastada por todas las burlas suscitadas por su vídeo, Thalía ha preferido unirse a las risas y celebrar cada detalle, prácticamente como una espectadora más.

Aquí les compartimos algunas de las reacciones de la cantante en su cuenta de Twitter, en donde al parecer celebra lo creativo que han sido muchos de sus fans en su nombre.

Ya casi llegaaaaaaaaaa la tiki piñata!!!!!!! Ajuaaaa! 💃🏼💃🏼🎶🎶 https://t.co/M4f5SzS5Bp — Thalia (@thalia) August 24, 2018

El tiki-look a todo lo lo que da 🔝🚀💥👗🙌🏼 https://t.co/Lt1uB58KPH — Thalia (@thalia) August 24, 2018