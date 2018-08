Giselle Blondet:”Siempre soñé con entregarle el programa a Alejandra”

Es la nueva presidenta del jurado de 'Nuestra Belleza Latina'

Giselle Blondet le dio identidad a ‘Nuestra Belleza Latina’ siendo la presentadora de las 7 primeras temporadas. Con su dulzura, su espontaneidad y su profesionalismo le dio el sello al reality de mayor rating de Univision. Después de 5 años regresa tal y como lo soñó: como presidenta del jurado.

Aquel puesto que por años lo ocupó Osmel Sousa, en esta nueva etapa de ‘sin talla, sin medidas y sin excusas’ Giselle es la mujer perfecta para empoderar y seguir enseñando a otras mujeres.

En exclusiva hablamos con la nueva presidenta del jurado compuesto por Denise Bidot, El Dasa y Jomari Goyso, quien nos cuenta por qué soñó estar en el lugar que hoy ocupa, y su felicidad de que Alejandra Espinoza, su primera reina, ahora sea la presentadora.

Pregunta: ¿Cómo te sientes de ser ahora jurado del programa que viste nacer, ‘Nuestra Belleza Latina’?

Giselle Blondet: Me siento bien rara porque yo estaba del otro lado, siempre dándoles consejos y regañándolas y todas esas cosas, lo normal que hago, pero lo hacía directamente con ellas. Y cuando estaba en el programa realmente mi labor era protegerlas, apoyarlas, cuidarlas, y no es que voy a dejar de hacer eso, pero ahora voy a tener la oportunidad de poder ayudarlas más. Porque para las chicas eso tiene un valor muy grande y creo que voy a tener esta responsabilidad de formarlas para lo que estamos buscando, que es desarrollar una nueva presentadora, y eso me da mucha alegría, esto es como un sueño hecho realidad.

P: ¿Por qué es un sueño hecho realidad?

G.B.: Alejandra es mi primera reina y yo la quiero mucho… Las quiero a todas, pero ella tiene un lugar muy especial porque fue la primera y siempre soñé con entregarle el programa a ella. Sin ánimos de herir a ninguna persona, pero para mí eso era lo natural, lo que tenía que pasar… Cuando me sentí lista para eso, incluso dos años antes de terminar mi participación en ‘Nuestra Belleza Latina’, yo se lo dije al esposo (de Alejandra): “Aníbal, mi sueño sería comenzar una temporada y entregarle a Alejandra el programa”… Ella se ha desarrollado muy bien, es una niña disciplinada, buena, de buena familia, humilde, con sus principios bien claros, talentosa, bella porque tiene todo para triunfar. Me siento muy orgullosa, me va a dar un gusto tremendo, me emociona pensar en esa primera gala, donde yo voy a estar ahí sentada viéndola a ella hacer de ‘Nuestra Belleza’ su programa.

P: ‘Nuestra Belleza Latina’ está en una nueva etapa, en las temporadas que estuviste tú, ¿pensaste que faltaba darle este empoderamiento a la mujer?

G.B.: Sí, por supuesto y muchas personas me lo pedían pero todo pasa por una etapa, son unos ciclos que vamos viviendo, y ahora estamos en una etapa donde las mujeres estamos alzando nuestra voz, estamos presionando un poco más para que nos incluyan sin importar nuestro físico, nuestra edad, y me encanta que sea ‘Nuestra Belleza Latina’ la plataforma para apoyar este movimiento.

P:¿Qué tipo de jueza eres?

G.B.: Como soy yo, nunca voy a dejar de apoyarlas, voy a ser lo más honesta posible, eso es algo que siempre les digo a mis hijos: “Es muy fácil para mí decirte lo que quieres escuchar, decirte cosas bonitas, eso te lo puede decir cualquiera, pero alguien que te quiere siempre te va a decir la verdad”… Procuraré hacer lo que hago siempre en mi vida, desde el amor, hacer críticas constructivas, críticas que puedan ayudarlas a salir adelante aunque no se escuchen tan bonitas, porque a nadie le gusta que le digan las cosas que no están bien. Voy a ser firme como soy con la gente que quiero, porque mi deseo es que progresen.

P: El abanico de concursantes ahora es muy amplio, ¿qué es lo que tú buscas?

G.B.: A mí me gusta las personas que sean auténticas, creo que el público tiene necesidad de eso, esta chica se va a convertir en una presentadora en Univision, entonces tiene que ser alguien que tenga una imagen agradable, y todo esto es tan relativo. Yo siempre digo que cuando reúnes las cualidades necesarias, cuando tienes el talento, estás segura de ti misma, cuando te cuidas, tienes una imagen agradable que el público va a aceptar. No estoy hablando de alguien perfecto según lo que algunas personas han determinado que es, para mí la perfección está en la imperfección.

P: ¿Qué has visto en estas 30 candidatas que quedaron, de las 1500 que participaron que te haya llamado la atención?

G.B.: Se batió récord en las audiciones y eso habla de los sueños y las metas de tantas mujeres que tienen por cumplir, y que muchas veces se sientes limitada… ¡Qué bonitos que lleguen aquí y hagan el intento!… El público va a determinar. Pero, me gusta estas mujeres de más de 50 que están dando un ejemplo de que la vida no se termina a esa edad, ni a los 40, no importa la edad que tengas, tú tienes que seguir soñando hasta que te mueras, tienes derecho a ser feliz. Van a aprender una de otras, vamos a tener unas jovencitas que se van a nutrir de las mayores, y a estas les va a hacer bien estar con contacto con las más jóvenes. Además llego con una sorpresa.

P: ¿Qué sorpresa?

G. B.: En mi línea de GI by Giselle Blondet hemos creado nuestra colección de cuatro piezas de ‘Nuestra Belleza Latina’, que se llama ‘The Love yourself collection’…Una de ellas es un brazalete rojo que yo utilizaba siempre en las temporadas, y le quiero pasar esas bendiciones, esa suerte a todas las chicas que van a formar parte de ‘Nuestra Belleza Latina’, y al público a través de mi tienda y la de Univision. El mensaje es que es muy importante que sepas que todos somos reinas, que merecemos que nos quieran y que te quieras y valores a ti misma.