Reporte: Disparidades raciales en Consejos Regionales de Desarrollo Económico

El reporte indica que siete de las diez regiones no tienen una sola persona de color ocupando un lugar de liderazgo en un REDC

Una idea del gobernador Andrew Cuomo que parecía ser la solución a los problemas económicos en varias regiones del estado de Nueva York, podría ser hoy la causa de mayor disparidad económica, asegura la organización Make The Road NY (MRNY), quien indicó que este problema estaría afectando específicamente a hispanos y afroamericanos.

Según un reporte presentado a principios de agosto por esta organización y el Instituto de Política Fiscal, existen desigualdades raciales en la operación de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC), una estrategia de la oficina del Gobernador creada en 2011 para estimular la economía, a través de la creación de 10 Consejos Regionales y desarrollar planes estratégicos a largo plazo para lograr su crecimiento económico.

De acuerdo con Yatziri Tovar, miembro de MRNY, hay dos problemas que el reporte identifica:

El primero tiene que ver con la falta de diversidad en la dirección de los Consejos, que son alianzas público-privadas formadas por expertos locales y partes interesadas de empresas, instituciones académicas, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales, y que según el reporte, estan dirigidos en su mayoría por hombres blancos. Solo un 10% estaría en manos de ciudadanos de color.

“Esto no tiene sentido porque las personas de color somos más del 10%”, indicó Tovar. “Esas personas están tomando decisiones por nosotros sobre el desarrollo económico del estado, pero en realidad personas de color no están en la mesa”.

El reporte indica que siete de las diez regiones no tienen una sola persona de color ocupando un lugar de liderazgo en un REDC, incluidos los consejos de Mid-Hudson y Long Island, donde la población de color llega a 36.2% y 34.1%, respectivamente.

El segundo problema, según Tovar, es que el programa invierte menos dinero en áreas con altas concentraciones de personas de color.

De acuerdo con el documento, por ejemplo, entre 2012 y 2016, tan solo en la región de la Ciudad de Nueva York, con una población de 8.5 millones de personas, de las cuales el 67.8% es de color, la inversión fue de $465.2 millones. Mientras que en la región de North Country, donde la población es de 428,357, y el 11.8% es hispano o afroamericano, la suma invertida ha sido de $549.5 millones.

“Si esto fuera justo, la ciudad de Nueva York habría recibido 10 veces su asignación”, apuntó Tovar. “Esto es un problema porque no se está inviertiendo en comunidades que realmente necesitan estos dineros”.

¿Reporte o jugada política?

El reporte llega un mes antes de las elecciones primarias, en las que MRNY ha declarado su apoyo a la candidata Cynthia Nixon, quien enfrentará a Cuomo. Para Jason Conwall, portavoz de Empire State Development, organización que agrupa a las dos principales corporaciones de beneficio público de desarrollo económico de Nueva York, la Corporación de Desarrollo Urbano del Estado y la Autoridad de Desarrollo Laboral, “esto es un tema políticamente motivado”.

“Está muy claro que este documento no representa un análisis exhaustivo u objetivo de la inversión estatal”, apuntó Conwall. “Francamente, es irresponsable que estos grupos llamen al documento un “informe” en lugar de lo que realmente es: un tema políticamente motivado que hace acusaciones infundadas y ofensivas”.

Conwal criticó el documento y dijo que el alcance de la información es increíblemente limitado, “ya que los REDC son uno de los aspectos de nuestros múltiples esfuerzos de desarrollo económico, y el reporte selecciona datos para ajustarse a una narrativa altamente engañosa y predeterminada.

La oficina de Cuomo asegura que no es un secreto que esta administración ha estado trabajando activamente en darle una vuelta al norte del estado, un área, que, aseguran, fue ignorada en gran medida y sufrió económicamente durante décadas.

Ahora bien, el reporte se suma a una lista de escándalos y críticas, protagonizadas recientemente por Alain Kaloyeros, exlíder de la llamada iniciativa de Buffalo Billion, quien fue declarado culpable por manipulación de licitaciones.

Ron Deutsch, director ejecutivo del Instituto de Política Fiscal, indicó que luego de ver este tipo de escándalos, el sistema de desarrollo debería revisarse “urgentemente porque está dañado”.

“La gente de color está siendo desviada mientras que los líderes de REDC se otorgan decenas de millones de dólares al año en subsidios en lo que equivale a un claro conflicto de intereses”, apuntó Deutsch.

Hispanos reciben menos

La comunidad hispana en NYC cree que el reporte “no es nada nuevo” y que para ellos la disparidad se ve diariamente en los esfuerzos que deben hacer para sobrevivir.

Ana Alulema, miembro del comité de padres de Brooklyn de MRNY, y quien viene liderando actividades para exigir mejoras en la educación pública, aseguró que en sí, es esta una de las áreas que más se afectan con la “disparidad de presupuesto”.

“Necesitamos inversiones en nuestros salones de clase, no regalos de impuestos a los desarrolladores millonarios”, indicó Alulema. “Bajo el gobernador Cuomo, Nueva York no ha invertido suficientemente en distritos escolares públicos con altas necesidades por miles de millones de dólares, especialmente en comunidades de color. Nuestros hijos no pueden esperar más”.

Sixta Barriga, miembro de New York Communities for Change, aseguró que los más afectados son los inmigrantes y que “el gobernador debería invertir en comunidades de color que han sido ignoradas durante décadas, invirtiendo en vivienda, tránsito y educación pública”.

“Si bien el Gobernador afirma que se preocupa por los inmigrantes, las comunidades de inmigrantes luchan por sobrevivir en Nueva York”, dijo Barriga. “El estado está regalando miles de millones a corporaciones, mientras que vecindarios como el mío en Flatbush, Brooklyn, son descuidados”.

Sin embargo, la Gobernación aseguró que desde 2011, el Estado ha comprometido más fondos para NYC en proyectos de infraestructura y otros proyectos de desarrollo no económico, llegando a más de $27,400 millones, frente a las siete regiones del norte combinadas que han recibido $26,500 millones.

“La competencia REDC no otorga fondos en base per cápita. Un análisis de los premios REDC basado únicamente en el financiamiento per cápita, sin ningún contexto, sería engañoso, si no totalmente inexacto. Tal análisis no explica los miles de millones de dólares que el Estado está invirtiendo en NYC a través de programas e iniciativas distintos a los Consejos Regionales (por ejemplo, mejoras de infraestructura / transporte / metro / aeropuerto y otras”, indicó la Gobernación en un comunicado.