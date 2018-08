Adamari López presume en Instagram jeans “ levanta pompis” de Maripily Rivera

Como que a la presentadora de "Un Nuevo Día" le está gustando esto de modelarle a sus seguidores

Adamari López le cogió el gustito al modelaje…

La conductora de “Un Nuevo Día” esta vez decidió posar con unos ajustados jeans “levanta pompis” de la línea de la empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera.

La animadora boricua compartió con sus seguidores en Instagram, mediante video, cómo luce con los pantalones de la colección de “Maripily Jeans”.

“Me estoy probando los “Maripily Jeans” que me envió, que me encantan. Miren están super lindos y me quedan súper bien. Estos son los ‘levanta colas’ creo”, dijo López.

Por su parte, Rivera compartió también en su cuenta la grabación en la que presume a su “clienta feliz”.

“Clienta feliz!! mi adorable Boricua que amamos por su sencillez @adamarilopez con sus #maripilyJeans “Levanta Cola” modelando todos los estilos que le encantan 👖Además que le quedan muy bien. Gracias mi reina por ser tan agradecida!!”, escribió Rivera junto al video en Instagram.