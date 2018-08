Médico neoyorquino mordido por un tiburón se salvó por darle un puñetazo

Dos semanas después del ataque, apenas comienza su rehabilitación en Boston

William Lytton, neurólogo de 61 años residente de Scarsdale (NY) que sobrevivió milagrosamente a un ataque de tiburón cuando estaba de vacaciones en Cape Cod, dijo que salvó por haberle dado un puñetazo al animal.

Lytton fue la primera persona mordida por un escualo en la costa de Massachusetts desde 2012.

En su primera entrevista desde el ataque del 15 de agosto, dijo que había estado nadando a una profundidad de entre “8 y 10 pies” frente a Truro, Massachusetts, cuando sintió un dolor increíble en la pierna izquierda y rápidamente se dio cuenta de que estaba siendo atacado por un tiburón.

Seguidamente le dio al animal un golpe fuerte en las branquias con la mano izquierda, un movimiento que probablemente le salvó la vida pero también provocó la ruptura de algunos tendones. Ahora tiene un yeso en el brazo, así como vendajes y un aparato ortopédico alrededor de la mayor parte de su pierna izquierda, mientras permanece aún hospitalizado en Boston.

“Al principio estaba aterrorizado, pero, realmente, no había tiempo para pensar”, dijo a NBC News, recordando la terrible experiencia después de una sesión de fisioterapia en el Spaulding Rehabilitation Hospital en Boston. “No parece que haya hecho nada heroico. Mucho de esto fue suerte”.

Lytton dijo haber recordado de documentales que ha visto que las agallas eran una de las partes más vulnerables de los escualos.

Después del puñetazo, la víctima trató de nadar hacia la orilla mientras gritaba pidiendo ayuda. Alguien alertó a su esposa June, quien estaba en la playa con sus dos hijas pequeñas y unos amigos de la familia.

Otros visitantes de la playa, incluyendo enfermeras fuera de servicio y otros profesionales médicos, ayudaron a detener el sangrado y lo llevaron por las dunas hasta el estacionamiento cuando comenzó a perder el conocimiento por la hemorragia.

Lytton fue trasladado en helicóptero al Tufts Medical Center en Boston, donde lo colocaron en un coma de dos días, se sometió a seis cirugías y le inyectaron casi 12 pintas (5 litros) de sangre.

“El dolor fue realmente insoportable”, dijo Lytton. “Recuerdo el aterrizaje del helicóptero y luego nada durante los próximos dos días”.

Lytton, profesor de SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, dijo que está agradecido de estar vivo, pero sabe que tiene semanas más de rehabilitación y al menos una cirugía adicional antes de volver a estar de pie.

El tiburón, afortunadamente, no golpeó nervios y venas críticas ni dejó daños óseos importantes, aunque dejó marcas de dientes en sus heridas, cerradas por “cientos” de suturas para unir músculos y piel. “Se ve muy artístico”, dijo diplomáticamente sobre sus lesiones.

Desde el domingo se encuentra en Spaulding, un hospital de rehabilitación donde se trató a muchos de los sobrevivientes más gravemente heridos del atentado del maratón de Boston 2013. Se espera que esté allí unas dos semanas antes de regresar eventualmente a Nueva York para más rehabilitación.

“Sé que no es lo mejor que se puede decir, pero antes no me gustaban los tiburones, y ahora me gustan menos”.