Padre de Junior pide investigar una llamada que el joven recibió poco antes de su muerte

Espera uno o dos detenidos más por el asesinato de su hijo

“Veo que están haciendo justicia y la policía está trabajando muy fuertemente con la investigación sobre el caso del hijo mío”, dijo Lisandro Guzmán, padre de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz (15), al comentar el anuncio de un nuevo detenido, el 13ero por el caso.

Aunque el caso se consideraba policialmente cerrado, NYPD y la familia del joven asesinado el 20 de junio creen que puede haber más implicados.

“Yo sabía que faltaban, más de los 12 que decían ellos, yo sabía que había como 14 ó 15 (…) así se los dije los detectives: ‘faltan más’ y ellos me dijeron: ‘seguro, vamos a seguir investigando’ y míralo ahí. El instinto de padre no me falló“, añadió Guzmán, en declaraciones a NY1 Noticias.

Quiere además que se investigue quién llamó a su hijo la noche de su muerte. “Ellos tienen el celular de él y necesitan por lo menos rastrear bien ese celular, porque hubo una persona que lo llamó para que él bajara, y esa persona todavía está en la calle suelta“, añadio el padre de Junior.

“Nuestra investigación continúa, y si hay más personas involucradas, sí vamos a hacer más arrestos”, agregó Carlos Nieves, vocero de NYPD.

Ronald Ureña, de 29 años, fue arrestado el domingo y acusado de asesinato, homicidio involuntario, asalto a pandillas, conspiración y posesión criminal de armas.

Los investigadores creen que Ureña es uno de los líderes de “Los Sures,” una facción de la Pandilla “Los Trinitarios”. Sospechan que “Los Sures” estaban cazando a pandilleros rivales de la división conocida como “Sunset” y que la noche del 20 de junio mientras viajaban armados en cuatro vehículos asustaron tanto a Junior que él corrió, lo que les hizo seguirlo y asesinarlo en una bodega.

Durante la presentación de Ureña en la corte, el fiscal mencionó que un sospechoso aún no había sido capturado, lo que confirma que las autoridades tendrían pendiente al menos un arresto más en este caso.