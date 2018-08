“Ya no los esperamos vivos, queremos por lo menos sus restos”: madre de desaparecido

Familiares de desaparecidos en el estado mexicano de Tamaulipas exigen respuesta a las autoridades

MÉXICO – Leticia Aguilar Saucedo, madre de Axel Humberto, desaparecido desde el 10 de junio del 2013, ya no tiene lágrimas, ni paz, ni esperanzas de encontrar a su hijo. “Han sido tantos años que ya no esperamos que no lo regresen vivo, sólo queremos que por lo menos nos entreguen sus restos”.

Aguilar Saucedo forma parte del colectivo Milynali Red, con sede en Tamaulipas, que viajó a la Ciudad de México, tantos kilómetros, para dar el último parte de sus logros que se resumen a dos palabras: nada positivo, sólo capturas de narquitos, largas burocráticas, promesas sin cumplir según se quejan.

A pesar de las detenciones – denuncian en conferencia de prensa- de unos de los principales sospechosos de las desapariciones, “El Borrando“ del grupo de los “Z“, la fiscalía sigue sin resolver nada“.

Tamaulipas es uno de los estados que presenta el mayor índice de desapariciones de civiles. Según la organización se han denunciado la desaparición de 6, 131 personas, pero se estima que la cifra representa un mínimo porcentaje por las familias que deciden no denunciar y buscar por su cuenta. Los padres que siguen en su búsqueda, mencionan que los principales problema para hallar a sus seres queridos es la excesiva burocracia y la falta de apoyo de los gobiernos en turno.

Según el reporte del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), publicado el 30 de abril, Tamaulipas cuenta con 5,990 seguido por el Estado de México con 3890; Jalisco con 3362 y Sinaloa con 3027 desapariciones hasta el 30 de abril del 2018, sin contar con la cifra negra que no se denuncia.

Graciela Pérez, madre de otro desaparecido, enfatiza que la respuesta del actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, “fue cerrarnos la puerta después de que usó a los desaparecidos como bandera durante la campaña electoral del 2016” y “sigue faltando personal especializado como antropólogos, forenses, archivos específicos, base de datos, etcétera”.

El movimiento Melinaly solicita que tanto el gobierno federal como el estatal hagan una búsqueda prospectiva por semana con apoyo de las autoridades de seguridad y procuración de justicia, que se compile la evidencia forense ya documentada, que se pida apoyo a organizaciones internacionales como la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP siglas en inglés) de la Haya, que tienen equipos de segunda generación y un Instituto Nacional Forense.

El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, ha dicho que muchas de las peticiones no están en sus manos sino del gobierno federal y que en breve propondrá una ley para la solución de la crisis que se vive en Tamaulipas por las desapariciones.