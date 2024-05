¿Qué pasó con Paty Navidad en ‘Top Chef VIP 3’? ¿Por qué no se le ha visto más?

En este lunes de eliminación en ‘Top Chef VIP 3’, programa que transmite la cadena Telemundo, muchos se preguntaron qué pasó con Paty Navidad, actriz y cantante mexicana, quien no se ha visto desde el pasado viernes en el programa que desafía las habilidades culinarias de un grupo de famosos.

En las redes sociales de la artista no se ha visto algún anuncio que dé información exacta sobre su ausencia en la competencia. Sin embargo, el público sí ha notado que no está haciendo preparaciones en la espectacular cocina y por eso se ha mostrado inquieto por conocer qué ha ocurrido con la artista.

Incluso, en su cuenta en Instagram le han dejado algunos comentarios para preguntarle la razón por la que no está en el concurso de gastronomía.

“No has salido en el programa, ¿qué pasó?”, “¿Dónde estás? ¿Por qué no sales en los capítulos?”, “¿Qué pasó que no sales más en pantalla?”, “No la he visto más”, “¿Qué pasa que no miro a Paty Navidad? Solo por ella miro ‘Top Chef VIP 3′”, son algunos de los comentarios que han escrito en las redes sociales para mostrarse intrigados porque no está.

Aunque no queda nada claro, un club de fans que sigue la carrera de Paty Navidad ha dado una teoría de lo que ha pasado: “Ya va a volver, se presentó algo, pero ya rápido se incorpora”.

¿Paty Navidad salió de ‘Top Chef VIP 3’?

No queda claro el motivo por el que no ha estado en el programa, pero los rumores han aumentado luego de que el actor mexicano Mark Tacher decidiera abandonar la competencia por problemas con RCN Colombia, encargada de la producción.

Pero, pese a este controversial hecho, la experimentada artista, quien llegó al segundo lugar de ‘La Casa de los Famosos 3’, sigue compartiendo en sus redes sociales contenido relacionado con ‘Top Chef VIP’.

Esto hace suponer que se mantiene en competencia pero por algún percance no ha podido sorprender con sus preparaciones.

La cocina es una de las grandes pasiones de Paty Navidad, por eso muchos de la audiencia se han visto emocionados con su participación, ya que es algo que ejecuta con mucha precisión y talento.