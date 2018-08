Thalía lanza su nuevo sencillo “Me oyen, me escuchan”

El éxito de "¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí?" pasará de lo viral a un éxito musical como cierre del verano

Thalía ha sabido sobrellevar lo que podría haber sido la peor burla de su carrera musical, y de todo el movimiento viral que suscitó el famoso estribillo “¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí?” hará negocio.

La canción parece haber surgido para convertirse en la sensación del cierre del verano, y el #ThalíaChanllenge llegó para quedarse y a través de Spotify está disponible para el público. Además la canción también ha sido compartida en la página de YouTube de la mexicana y ya es un tema completo con 2:44 minutos de duración.

Probablemente Thalía no se esperaba que de un vídeo con el que buscaba solo agradecerle a sus fieles seguidores el apoyo que recibió su nuevo vídeo “No Me Acuerdo“, surgiera de manera improvisada una canción que la hizo noticia internacional, y por varias horas la hiciera el blanco de burlas y memes inesperados.

Sin embargo, lo que muchos vieron como una locura, otros lo convirtieron en el hit del momento y la versión creada por el productor Chuy Nuñez colocó el tema en la memoria y el gusto de todos. Ante el éxito de la versión del músico, Nuñez solo pudo agradecer a través de Instagram el apoyo con estas palabras: “Esto podría sonar trillado o sangrón, pero créanme que se los digo de todo corazón:‬ ‪GRACIAS. GRACIAS por todos sus mensajes, sus videos, sus parodias, sus coreografías… Me han escrito cosas tan bonitas q pareciera que estoy soñando. ‬ ‪Gracias por divertirse con esta canción de @thalia ‬ ‪Ese era realmente el objetivo, sacarles una sonrisa”.

Aquí la versión original de Chuy Nuñez, que impulsó el ahora nuevo éxito de Thalía.