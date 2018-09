Salma Hayek grita su amor en Instagram y se luce en traje de baño

La estrella mexicana brilla más que nunca, y con 51 años es toda una bomba en redes sociales

Salma Hayek está casada con François-Henri Pinault desde el año 2009. Y en vísperas de su aniversario recientemente la actriz mexicana realizó una segunda ceremonia para renovar sus votos. Sin embargo, y aunque las imágenes de su celebración crearon impacto en sus seguidores, quienes se alegran de su amor. Hoy Salma compartió una foto junto a esposo en donde claro y sin rodeo le dice: “Mi Amor”.

Mi Amor A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Sep 1, 2018 at 3:42am PDT

La actriz mexicana posee uno de los matrimonios más estables de la industria del entretenimiento, y además aparece en la vida pública solo cuando se encuentra promocionando algún proyecto cinematográfico o en algún evento de sociedad al que deba asistir con su esposo.

Además recientemente ha vuelto a ser noticia porque al igual que Jennifer López Salma ha sorprendido a su público con su belleza natural, la cual destaca en su cuenta de Instagram, y sobre la que recientemente conversó con la revista Hola! en su edición para Estados Unidos, y a la cual le compartió que “Es mi color natural y es mi cabello blanco natural. Una de las razones por las que no me tiño el pelo es porque no tengo la paciencia para sentarme. No quiero gastar lo que queda de mi juventud pretendiendo que soy más joven y luego no disfrutar de la vida”.