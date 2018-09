¿Quién es Sebastián Carrera y por qué contiende por un premio The Best?

Comparte nominación con aficionados de Perú, Japón y Senegal...

LONDRES, Inglaterra – A veces la afición sincera por un equipo puede dar este tipo de satisfacciones.

Las aficiones de Perú, Japón, Senegal y el hincha chileno Sebastián Carrera optan al premio ‘The Best’ de la FIFA en la categoría de mejor afición.

La pasión de la afición peruana durante el mundial y la actitud cívica de senegaleses y japoneses, quienes tras cada partido recogían sus propios desperdicios del estadio, han sido reconocidos por la FIFA e incluidos en los finalistas de este premio.

Además, la FIFA también ha destacado al aficionado Sebastián Carrera, quien el pasado año recorrió 1,500 kilómetros para apoyar a su equipo, el Deportes de Puerto Montt, siendo el único hincha en la grada visitante.

El ganador del premio se desvelará el próximo 24 de septiembre en una ceremonia organizada en el teatro Royal Festival Hall de la capital inglesa.

Viajó solo, hinchó solo…

Se le vio solo y su alma en las gradas del estadio de Coquimbo en un partido de la Serie B chilena que enfrentaba a su equipo el Deportes Puerto Mont con el cuadro local. Desde su ciudad hasta Coquimbo median casi 1,500 kilómetros, distancia que Carrera recorrió solo por carretera de ida y vuelta.

En su momento Sebastián declaró a medios chilenos: “Fueron dos días de viaje, importantes para mí. Pero no es la primera vez que vengo, es como la sexta. Es un viaje muy largo, muy cansado, pero no por eso deja de ser importante para venir a ver a mi equipo, que es lo más importante, apoyarlo y gritar los 90 (…) mi equipo no puede jugar solo”.