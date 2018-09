Los inquilinos de Bushwick necesitan un cambio

Nuestros líderes políticos actuales nos han fallado

He vivido toda mi vida en Bushwick. En el tiempo que he vivido en el vecindario y criado mis hijos, he visto muchos cambios. Mis vecinos se ven obligados a mudarse. Las tiendas donde compramos están cerrando. Cada vez es más difícil imaginar que podré quedarme aquí.

Actualmente estoy criando a mis hijos en el apartamento de mis padres porque no puedo encontrar mi propio lugar para vivir. Hace años me diagnosticaron una enfermedad que me incapacita para trabajar. Tengo una pensión estable, y debería ser capaz de mantener mi familia a flote—pero no he podido encontrar una vivienda asequible.

Junto a mis vecinos, lucho por la creación de viviendas asequible, los derechos de los inquilinos, y el establecimiento del control universal de la renta. La situación de la vivienda en toda la ciudad es desastrosa. Bushwick es una de las zonas donde se ha sentido de manera más fuerte el impacto del desalojamiento.

No es por accidente que mis vecinos están siendo desalojados de sus hogares y reemplazados por gente que puede pagar alquileres más altos. Los dueños de casa y los políticos que trabajan para ellos están tratando de enriquecerse a costa de mi vecindario.

Nuestros líderes políticos actuales nos han fallado, y necesitamos un cambio. En Bushwick, el senador estatal Martin Dilan nos ha fallado -ha votado en contra de los inquilinos en varias ocasiones, inclusive apoyando el descontrol de rentas de apartamentos vacantes. ¿Por qué? Tal vez porque ha recibido más dinero del sector de bienes raíces que casi cualquier otro senador estatal.

Las consecuencias de los lazos estrechos que Dilan mantiene con la industria de bienes raíces son muy evidentes. Nuestra comunidad ha perdido miles de apartamentos de alquiler estabilizado por ese descontrol de rentas, mientras que nuevos edificios de lujo son construidos en cada esquina.

Necesitamos un nuevo liderazgo: alguien que conoce nuestras luchas, que esté con nosotros en nuestra lucha por la vivienda asequible. Julia Salazar es una defensora de inquilinos—exactamente el tipo de senadora estatal que necesitamos, sobre todo en el 2019, cuando las leyes de renta que protegen nuestros derechos como inquilinos caducarán.

Nuestra comunidad ya está viviendo una sangría de unidades de vivienda asequible. Julia Salazar es la clase de defensora que necesitamos en Albany en este año crítico: alguien que luchará por inquilinos, por madres y por todos los que estamos luchando por sobrevivir.

Julia se ha comprometido con este vecindario en cada paso del camino. Como residentes que vivimos en esta comunidad por años y años, como madres y padres, y como defensores de la vivienda, sé que necesitamos un cambio. Estamos orgullosos de apoyar a Julia Salazar y esperamos ansiosamente poder votar por ella el jueves, 13 de septiembre.

(Arelis Durán es miembro de New York Communities for Change y residente de Bushwick).