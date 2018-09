El talento latino se afianza en Broadway

Aprovecha la Semana de Broadway, que se celebra hasta el 16 de septiembre, para apreciar el trabajo de los actores hispanos

El distrito de los teatros trae de nuevo su tradicional oferta de verano, Broadway Week, durante la cual se pueden adquirir dos entradas por el precio de una para 24 de sus producciones.

Y si esto no es suficiente incentivo, este año mas que nunca las grandiosas producciones de Broadway cuentan con la participación de muchos actores y coreógrafos de origen latino. Dentro de esta lista se encuentran, Lindsay Méndez de ‘Carousel’, ganadora de un premio Tony en la más reciente edición del galardón, Mariand Torres en ‘Wicked’, Ioana Alfonso en ‘The Play That Goes Wrong’, la bailarina Giselle O. Álvarez de ‘The Phantom of the Opera’ y Ricardo A. Zayas de ‘Head Over Heals’.

La lista de latinos en Broadway se completa con Rodney Ingram, quien interpreta a Raoul en ‘Phantom of the Opera, Jacob Gutiérrez de ‘Aladdin’, Kevin Del Aguila en ‘Frozen’, Sandy Álvarez y Enrique Segura de ‘The Lion King’ y el coreógrafo, Sergio Trujillo, encargado de crear los bailes de ‘The Donna Summer Musical’.

Conversamos con algunos de ellos y le preguntamos cuál es la fórmula que les ha permitido abrirse paso en el competitivo mundo de los musicales en la Gran Manzana.

Enrique Segura, ‘The Lion King’

“Al margen de las falsas creencias, el negocio del espectáculo no es para los débiles. Perseguir una carrera en teatro puede ser desalentador, desesperanzador y en un ocasiones hasta un poco cruel. Muchos de mis mecanismos de sobrevivencia no provienen de un maestro de drama, sino de mis laboriosos padres mexicanos.

Hay que tener fe, tener orgullo y ser respetuoso. Sueña en grande y trabaja fuerte, nunca te des por vencido. Estos pensamientos no son solo parte de la filosofía de inmigrante, sino también factores esenciales para alguien que aspire a ser parte del mundo del espectáculo. He aprendido a aplicar la creencia de mis padres de que hay gran satisfacción luego de un arduo día de trabajo. Usar tus talentos, ser persistente y tener un poquito de suerte, pueden hacer tus sueños realidad. No es fácil, pero no es imposible de alcanzar; ese es el sueño de Broadway, el sueño americano”.

Mariand Torres, ‘Wicked’

“Al margen de lo obvio, talento y una fuerte ética de trabajo, se requiere de una piel gruesa y de una poderosa visión de uno mismo. Debemos realizar nuestro trabajo de la manera más honesta a fin de mostrar que somos capaces de ir mucho más lejos de lo que puede ir los simples y superficiales estereotipos”.

Mandy Gonzalez, ‘ Hamilton’

“Como latina, siempre hay que recordar tu origen. Mi primer agente me ‘motivó’, a cambiar mi apellido, y yo le recordé que mi nombre era Mandy González y que eso no iba a cambiar. Ha sido gratificante haber interpretado roles femeninos fuertes en Broadway y conectar con el público, con sus historias y con sus luchas. Cada noche en la puerta hacia el escenario, en ‘Hamilton’, al menos una persona me inspira diciendo: ‘soy latina y Nina Rosario (su personaje en In the Heights) me cambió mi vida. Cuando te vi actuar pensé, ella es como yo, yo también puedo estar en Broadway’. Para mí esa es la mayor alegría”.

Rodney Ingram, ‘Phantom of the Opera’

“Me considero afortunado de poder seguir mi pasión por las artes. Cada día sigo aprendiendo. Pienso que tener una pasión, combinada con mucho trabajo y creer que el proceso, aún en medio de las altas y bajas, encierra parte de la respuesta. La otra parte es recordar por qué hacemos lo que hacemos. Como actores, la meta puede convertirse rápidamente en engrandecimiento propio. Trato de recordar las historias y la música de mi pueblo en México, de las que me enamoré y cuánto me inspiraron, entonces me doy cuenta de la magia del arte consiste en eso, en lo que puede despertar otros”.

Información:

Broadway Week culmina el 16 de septiembre y es una producción de NYC & Company en asociación con American Express, La Liga de Broadway, Ticketmaster, Telecharge, Audience Rewards y con el apoyo de AARP. Para obtener más información y boletos, visita: http://www.nycgo.com/broadwayweek.