Comentamos la actualidad deportiva con Rafa Cores y Jairo Giraldo

Avanza el US Open. En juego la Liga de Naciones de la UEFA y mañana Brasil y Estados Unidos en Nueva Jersey. New York City FC perdió en casa contra el New England. Boxeo en el Barclays Center y en béisbol, New York Yankees perdieron y New York Mets ganaron.

Lo comentamos en TIEMPO EXTRA