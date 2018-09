Julián Gil responde a la multa impuesta por no ir a ver a su hijo

¿Quién crees que tiene razón en esta historia?

Tal como te contamos, y pese a que el abogado del actor había entregado un oficio para ausentarse por tres sábados alegando razones laborales, Julián Gil fue multado por no presentarse los dos últimos sábados en el Centro de Convivencia para ver a su hijo Matías.

Gil no tardó en manifestarse a lo que considera una injusticia más, en este proceso de pelea con su ex, Marjorie De Sousa, por poder tener una convivencia sana y libre con el hijo de ambos. A través de su cuenta de Instagram, fue expresando la frustración que todo esto le provoca, con los siguientes mensajes:

Con un claro enojo, Julián nuevamente asegura que no volverá a ver a su hijo en el Centro de Convivencia, algo que ya había dicho en el pasado y luego no cumplió asegurando que las ganas de ver a Matías fueron más fuertes que cualquier cosa.

Pero ¿a qué se refiere con ‘acusado de envenenarlo’?… Recordemos que hace unas semanas, la abogada e Marjorie solicitó el video de vigilancia de uno de los sábados de convivencia de Matías con Julián porque… Según la actriz el niño se descompuso después de la visita, y quería ver si Julián le había dado algún alimento sin permiso que provocó esto.

A través de su publicista, Alberto Navarro, Julián Gil nos hizo llegar el escrito del juzgado que llevaba este caso, donde queda claro que el actor no solo le dio ningún alimento, sino que buscó acerarse al niño durante los 60 minutos que tiene para convivir, de tal manera de que dejara de llorar y se sintiera seguro y feliz de estar con su papá.

Además de estas pruebas, Julián decidió darle un mensaje al juez que lleva la causa de la manutención y la convivencia, y a todos aquellos que ponen en duda su amor o su interés por su hijo:

“Hoy circula en las redes que se me multó por no acudir el pasado sábado al centro de convivencia en la Ciudad de México con mi hijo Matías. No acudí por motivos de trabajo, mi abogado presentó en tiempo y forma el oficio solicitando la cancelación de las convivencias, debidamente acreditadas y justificadas.

Pero además de compromisos que existen laborales está un sentimiento mucho más grande y dolorosos, en casi 2 años he sido sometido, tanto Matías como yo, a diferentes injusticias con la única finalidad de separarnos… Se me ha acusado, entre otras cosas, de infinidad de calumnias.

Son muchas las calumnias pero aparentemente a algunas personas, y en este caso, también el Juez se les olvida. Desde violento, usuario de drogas, vínculos con el narcotráfico, tratar de sustraer (secuestrar) a mi hijo, que no pago la pensión ( ¿están claros que estaría preso si no la pago? ), y la más reciente la cual expongo acá: que trate, en la última visita, de intoxicar a Matías. Expongo el reporte que al Juez presentan las trabajadoras sociales del lugar en donde explican DETALLADAMENTE como transcurre mi convivencia de 60 minutos supervisada con mi hijo.

Se dan cuenta con este oficio que las intenciones no sólo son separarme del niño, si no también de ensuciar mi imagen y seguir con las calumnias. Señor Juez, se que me lee…Ya pare esto. Por el bien de mi hijo: dicte YA la sentencia que tenga que dictar y no le de más largas”.

El dictamen final del juez tenía fecha hace tres semanas atrás, pero tuvo que ser pospuesto luego del pedido de Marjorie de revisar el video de vigilancia de la última visita.