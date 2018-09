Madre de dos niños es pillada robando paquetes

Situaciones de estrés pueden derivar en actos incontrolables o delictivos como le sucedió a esta madre de Ohio

Una madre de dos niños se tuvo que enfrentar a la ley después de ser atrapada robando paquetes de los suburbios en Ohio.

Melissa Bergman estuvo robando paquetes durante dos días antes de ser detenida.

“Se supone que no debo hablar sobre eso”, le dijo a Inside Edition.

Esta madre de dos hijos, no tiene in aparentes problemas económicos (vive en una casa que costó casi $500,000 dólares en Mason, Ohio). Aún así, se embarcó en los actos delictivos. Los policías afirman que subió a su automóvil y eligió una casa no lejos de la suya, donde fue capturada por una cámara de seguridad robando los paquetes.

Bergman no hizo nada para proteger su identidad cuando robó esos paquetes, por lo que fue fácil para la policía encontrarla.

Los vecinos se sorprendieron al ver que la arrestaban, estando con sus hijos en el automóvil.

Según el informe policial, Bergman tenía “numerosos paquetes sin abrir en el asiento del pasajero. Admitió que los había robado todos en las últimas horas”.

Ella fue acusada de 12 cargos de robo. Los policías recuperaron la ropa, los auriculares, un colchón inflable y otros artículos.

Bergman, de 30 años, se declaró inocente por demencia. Veterana del ejército, dijo que puede haber estado sufriendo de un trastorno de estrés postraumático de su tiempo en Afganistán.

Bergman fue declarada culpable y sentenciada a 30 días de cárcel en julio pasado.

Ella publicó una larga disculpa en Facebook, diciendo: “Lamento mucho el daño, la ira y el miedo que causé. Si alguien quiere que me disculpe en persona, estaría más que feliz de hacerlo”