Yuridia y a su novio Matías Aranda, víctimas de la delincuencia en la Ciudad de México

Los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas y despojaron a los exacadémicos de sus pertenencias

La cantante Yuridia y su pareja, Matías Aranda, fueron asaltados el miércoles por la noche en la Ciudad de México.

De acuerdo con una publicación en Instagram que el propio argentino posteó, fue en la lateral de Viaducto, cerca de un famoso centro comercial, que los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas y despojaron a los exacadémicos de sus pertenencias.

“Mier**, íbamos en el coche por la lateral de Viaducto antes de llegar a Parque Delta y nos asaltaron con un arma exigiendo que le diéramos todo lo que teníamos. Gracias a dios estamos bien, pero tengan cuidado en esa zona“, explicó Matías, acompañado su publicación con los hashtags #cdmx #inseguridad.

Por otra parte, la cantante de “Amigos No Por Favor” no ha dado detalles del suceso y no se sabe si ya acudieron a las autoridades para denunciar el robo.

Otros famosos que se han quejado de la inseguridad y que les ha tocado vivirla en carne propia son Daniel Bisogno y Alfredo Adame, este último incluso parece ser cliente frecuente, pues a cada rato lo atracan.

POR: Elizabeth García