Volver a creer en el amor después de una desilusión

Tras una decepción amorosa, muchas cosas cambian en nosotras. Es un momento sumamente difícil que nos hace cuestionar muchas de las creencias que teníamos en el pasado. Puede acabar con nuestra autoestima, nuestra seguridad en nosotras mismas, y sobre todo con nuestra fe en el amor de pareja.

A veces las cosas simplemente salen mal, pero es importante que tomes esta experiencia como lo que fue y que la superes y sigas adelante con la confianza de que sí es posible volver a amar, con tanta o más intensidad que antes.

Permítete sentir y expresar todo lo que llevas dentro: Mucha gente tiende a reprimir sus sentimientos para no mostrarse vulnerables, pero la realidad es que siempre es mejor expresar y canalizar bien tus emociones para que no te hagan daño. Después de la ruptura de una relación importante, tienes derecho a sentirte triste, enojada, decepcionada, confundida, desamparada, lo que sea que estés sintiendo.

Si es necesario, busca ayuda con amigos o familiares, o incluso con un terapeuta profesional para poder manifestar estas emociones, ya que reconocerlas es el primer paso para superarlas. Recuerda que ese amor no solo te dejó cosas tristes, sino que también tuvieron momentos felices; no comiences a asociar el amor con el dolor.

Dale tiempo al tiempo: Justo en el medio de la ruptura es posible que creas que nunca podrás volver a confiar y jures que hasta aquí llegaste en el amor. ¿Has oído la frase que dice “el tiempo lo cura todo”? Es muy cierta; no te dejes llevar por la desesperación y mantén la calma, con la seguridad de que eventualmente podrás recordar esta experiencia sin dolor.

También es ideal que durante este tiempo evites tomar decisiones importantes en tu vida (mudarte, cambiar de empleo, etc.), ya que lo harás bajo la influencia del dolor y del resentimiento y no bajo el estado anímico y mental óptimos para tomarlas.

Perdónate por cualquier error que hayas cometido: Sí, tal vez cometiste algunos errores en esta relación, y puede que tu pareja también. Por lo general, ambas partes tienen responsabilidad en la ruptura, pero no permitas que estos errores te definan cuando pienses en una futura pareja. Los cometiste quizás porque no tenías la información o la experiencia necesarias, pero no hay necesidad de autoflagelarse y condenarse a una vida sin amor por causa de ellos. Cuando ya te hayas perdonado a ti misma, será más fácil trabajar en el perdón hacia tu expareja.

Sana completamente antes de involucrarte en otra relación: Esto es muy importante porque la idea es que llegues a esa nueva relación ya completamente sana, sin arrastrar los errores o los traumas de la relación anterior. Si ya recuperaste tu autoestima y tu seguridad, podrás afinar tu sentido de la intuición y sabrás si realmente puedes confiar en este nuevo interés amoroso. Te darás cuenta de que no “todos los hombres son iguales”, que ya no asocias el amor con el sufrimiento y que existe para ti la posibilidad de volver a amar y ser amada.

