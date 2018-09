Lucía Méndez desata crueles burlas por su ropa en el gym

La diva de las telenovelas mexicanas lució un atuendo muy particular

Lucía Méndez compartió un video en Instagram y ha desatado que algunos se burlen de ella. La diva de las telenovelas mexicanas se mostró haciendo ejercicio en el gimnasio en ropa que no todos consideran deportiva.

“Hola mis amigos, mis amores, ¡buenos días! Estoy aquí haciendo ejercicio, sudando la gota gorda“, se escucha a Méndez decir en el video. “Ahorita voy con mi entrenador que me da duro, en el buen sentido de la palabra eh, no vayan a pensar mal. Pero me refiero a que hoy me toca pierna y me va a dar … ¡que después no me puedo ni mover, que me voy a tener tomarme una aspirina”.

Las críticas y burlas no se hicieron esperar entre los comentarios de la publicación en la red social.

“Vieja ridícula”, “Mínimo no tiene dinero para comprar ropa del gym, alguien que la ubique y a parte con lentes”, “Capaz y no le gusta la ropa deportiva”, “La abuelita Lucía Méndez dándole duro al gym”, “Estás ya mayorcita”, fueron algunos de los crueles comentarios que se pudieron leer.