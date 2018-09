Melania deja al descubierto mentira de Trump

Nuevamente el presidente Donald Trump es descubierto diciendo mentiras frente al país entero, esta vez descubierto gracias a la primera dama, Melania Trump.

Trump tuiteó este martes una foto en la que aparece él, Melania Trump y demás funcionarios de su gobierno frente a la Casa Blanca rindiendo un homenaje a las víctimas de los ataques terroristas de las Torres Gemelas.

Departing Washington, D.C. to attend a Flight 93 September 11th Memorial Service in Shanksville, Pennsylvania with Melania. #NeverForget pic.twitter.com/O2sFUeRqeb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2018