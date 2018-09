Keisuke Honda recuerda el aniversario del sismo y México su generosa solidaridad

Un ingrato recuerdo de su niñez, le mostró a México el otro lado del japonés...

CDMX, México – Para Keisuke Honda el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México fue una replica de lo que él vivió como niño.

El sismo de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México le caló hondo al ex jugador de Pachuca, y no por que fuera su primera vez ante este fenómeno natural, sino por la “costumbre” que ya tenía cuando los sufrió en su natal Japón.

Honda fue testigo de todo el desastre durante su estadía con los Tuzos, y su primera reacción fue la de ofrecer ayuda, una generosa aportación de 500,000 pesos a la Cruz Roja.

“Estuve muy triste cuando me enteré, y de verdad lo siento por toda la gente en México. Como ustedes saben yo soy japonés y en Japón también se sufre por los terremotos. Yo también los sufrí cuando tenía 7 años.

“Yo entiendo por lo que está pasando la gente mexicana, entiendo su miedo, por eso quiero ayudar. Entonces busqué la manera de ayudar y por eso fue mi aportación“, dijo el nipón días después del sismo.

Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, todavía recuerda aquella labor titánica para convencer a Honda de hacer pública su donación, y eso que el japonés fue el primero en levantar la mano para ayudar.

“Keisuke siempre ha sido un gran hombre, además de ser un gran profesional, es un hombre muy sensible. Entonces se me acerca y me dice ‘presidente, yo lo que quiero es ayudar y aportar‘. Yo tuve juntas con todos mis jugadores para coordinarnos y que ellos cooperaran con algo directamente de su sueldo. Ahí fue cuando Keisuke fue el primero que me dijo que iba a donar a la Cruz Roja, y así fue.

“Keisuke lo hizo con toda la intención de ayudar y que no se supiera. Después hablé con él y le dije que era importante que se supiera, que era muy importante porque él era un referente. Debía entender que en esos aspectos los jugadores de futbol también debían mencionarse en ese apoyo social, sobre todo un jugador que no era mexicano”, dijo Martínez.