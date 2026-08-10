Videos muestran la destrucción que dejó el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia

Calles cubiertas de escombros, viviendas dañadas y estructuras colapsadas forman parte de las imágenes que deja el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a gran parte de Colombia y que ya ha dejado más de 111 muertos y 87 heridos.

Las autoridades concentran sus esfuerzos en las zonas donde el movimiento telúrico provocó el colapso de edificaciones, con la prioridad puesta en localizar a personas que puedan permanecer atrapadas entre los escombros.

En zonas como Cali, de las más afectadas, los propios ciudadano se han sumado a las labores de rescate.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó que las operaciones de rescate tengan prioridad sobre el resto de las labores de respuesta. “Lo primero es el rescate de las personas que están bajo los escombros, esa es la prioridad”, afirmó.

El balance preliminar presentado por el Gobierno contabiliza 61 edificios colapsados, además de 37 viviendas completamente destruidas y otras 1,575 que sufrieron daños. La emergencia también afectó 18 centros de salud y 52 centros educativos.

Equipos de emergencia se despliegan en las zonas afectadas

Para coordinar las labores, el Gobierno instaló puestos de mando unificado en Bogotá, Armenia, Quibdó y Cali, desde donde se reciben reportes de las regiones afectadas y se organizan las operaciones de respuesta.

De la Espriella anunció que viajará a Quibdó para supervisar la situación sobre el terreno. El vicepresidente y varios ministros se desplazarán a Pereira y Cali, mientras los equipos especializados continúan procesando información sobre los daños.

El mandatario también convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y se reunió en Bogotá con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar las acciones posteriores al sismo.

La emergencia llevó al Gobierno a declarar la situación de desastre nacional, mientras la Cancillería y la Vicepresidencia coordinan las ofertas de ayuda procedentes de otros países.

Sigue leyendo:

• Sube a 111 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

• Reportan varios muertos tras el terremoto de 7.4 en el centro de Colombia

• Al menos seis aeropuertos sufren daños por el terremoto de 7.4 en Colombia