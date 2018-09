“Stranger Things” cobra vida por Halloween en espectacular laberinto de Universal Studios

Recorremos uno de los laberintos de las Halloween Horror Nights con su creador, John Murdy

Durante más de 25 años, las Halloween Horror Nights de Universal Studios han constituido uno de los eventos más icónicos de Halloween. Y el director artístico John Murdy lleva trece años al mando. En La Opinión hemos tenido la oportunidad de adentrarnos antes que nadie en el terrorífico pasadizo dedicado a Stranger Things, popular serie de Netflix que será uno de los principales atractivos de esta edición. Y lo hemos hecho en presencia del propio Murdy.

Llevar al mundo real el emblemático universo de Stranger Things no fue fácil, según cuenta Murdy mientras recorremos el laberinto, pues gran parte de su, por así decirlo, encanto reside en elementos paranormales difícilmente trasladables a un circuito físico. Para su creador, el mayor reto fue dar vida al Demogorgon, monstruosa criatura que habita en la Dimensión Paralela conocida como El Mundo al Revés.

A la mentada criatura corresponderá perseguir a los visitantes del laberinto desde el principio hasta el fin, asustándolos, como dice, Murdy, siempre hacia adelante, de forma que avancen con rapidez para dejar paso a los siguientes visitantes. Y es que, de lo contrario, sería fácil que los grupos se demoraran admirando los cuidadamente diseñados espacios que conforman el laberinto, todos ellos prácticamente calcados de un show cuyos fans son demasiados fieles como para conformarse con nada que no sea la perfección.

Entre risas, Murdy explica que al término de un laberinto, cuando el final está cerca, llega el momento perfecto para aterrorizar por última vez a los visitantes, pues estos han bajado la guardia. Como Halloween exige, pasar miedo está garantizado, si bien adentrarse en un mundo tan querido como el de Stranger Things bien compensa un par de sustos.

Universal Studios Hollywood y Universal Studios Orlando albergarán las Halloween Horror Nights del 14 de septiembre al 3 de noviembre. Además de Stranger Things, este año habrá laberintos de: Poltergeist, Halloween 4: The Return of Michael Myers, Trick ‘r Treat, The First Purge, The Horrors of Blumhouse: Chapter Two, Universal Monsters y Terror Tram: Hollywood Harry’s Dreadtime Storiez.